Ужесточение масочного режима из-за коронавируса в Красноярском крае 2020: жесткие ограничительные меры пока вводиться не будут

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В Красноярске и крае будет ужесточен масочный режим. Об этом рассказали в Оперштабе Красноярского края по коронавирусу.

С начала октября 2020 в Красноярске и крае начался резкий подъем заболеваемости коронавирусом. В связи с этим в администрации приняли решение о том, чтобы ужесточить масочный режим. Вводится регулярная проверка соблюдения ношения масок в общественных местах, магазинах и других местах большого скопления людей.

- Каждый из нас должен обязательно соблюдать меры предосторожности. Только вместе мы сможем смягчить новую волну и не сделать ее угрожающей, требующей введения жёсткого карантина, – заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.

В Красноярском крае зарегистрировано всего 21 739 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. На данный момент Под медицинским наблюдением на дому всего 3 512 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 330. Снято с медицинского наблюдения 42 000 человека, в том числе за последние сутки – 212. Проведено тестов на коронавирус всего 1 062 782, из них за последние сутки 5 516.