Первая встреча в арбитражном суде: что предъявил Росприроднадзор и почему «Норникель» не согласен

В Арбитражном суде Красноярского края состоялось первое заседание по иску Росприроднадзора. Фото: пресс-служба компании "Норникель"

12 октября в Арбитражном суде Красноярского края состоялось первое заседание по иску Енисейского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования к Норильско-Таймырской энергетической компании. Напомним, что в конце мая в результате разрушения резервуара произошла утечка дизельного топлива, в почву и воду попало более 21 тысячи тонн. По оценке Росприроднадзора размер ущерба составил почти 148 миллиардов рублей. Компания же настаивает: в расчетах была допущена неточность и реальный размер – 21,4 миллиарда рублей.

Представитель ответчика Юлий Тай назвал иск преждевременным: на момент его подачи еще не было результатов экспертизы. Поэтому взятые за основу цифры вызывают сомнение. Кроме того, Росприроднадзор не успел ознакомиться с отзывом ответчика. В ходе заседания, неоднократно подчеркивалось, что НТЭК не оспаривает сам факт аварии и причинения вреда окружающей среде. Компания готова проводить все необходимые мероприятия до полного устранения последствий. С первых минут она действовала максимально оперативно и добросовестно, чтобы минимизировать негативные последствия. На место мобилизовали людей и технику. Спустя месяц 29 июня там вовсю кипела работа по сбору нефтепродуктов с водоемов и почвы, работали более 700 человек и более 300 единиц техники. Но именно на эту дату Росприроднадзор выставил свою оценку ущерба в 148 миллиардов рублей.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова специально прилетела на заседание суда. Фото: пресс-служба компании "Норникель"

Представители НТЭК четко сформулировали, по каким пунктам компания не согласна с экспертами Росприроднадзора. Неоправданно завышен коэффициент длительности негативного воздействия (Кдл) вредных веществ на водный объект – 5 из 5. Он выводится в зависимости от того, как скоро виновник аварии начинает реагировать. Максимальный размер – если прошло более 500 часов, а нарушитель не принял никаких мер. В случае с Норильском, повторяем, ликвидационные работы начались уже спустя несколько часов.

По этому пункту представитель Росприроднадзора обмолвился, что, возможно, загрязнение происходило в течение длительного времени. Однако чтобы доказать это, нужно установить причину и длительность разрушения резервуара. Это как раз расследуется в рамках уголовного дела. Нужно дождаться результатов, а пока нет оснований считать, что цистерна давно протекала.

Компания не согласна, что территория, прилегающая к месту аварии, была отнесены к землям сельхозназначения Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Также представитель НТЭК обратил внимание суда, что при расчете ущерба были учтены так называемые другие вредные вещества. Какие именно? Ведь речь идет об утечке дизельного топлива. Неправильно была подсчитана площадь загрязненных земель. Не согласен ответчик и с формулировкой, что территория возле ТЭЦ была отнесена к землям сельхозназначения.

- У нас нет плодородного слоя почвы, это земли промышленного назначения. У любого предприятия есть такие земли, где не учитывается плодородный слой. Ни на территории Красноярского алюминиевого завода, ни на территории Богучанского алюминиевого завода не колосится рожь и пшеница, - отметил Юлий Тай.

Место, где находился резервуар, ограждено сигнальной лентой, здесь по-прежнему работают следователи Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Следующее заседание арбитражного суда назначено на 24 ноября. В заключение руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, которая специально прилетела в Красноярск, сообщила журналистам:

- Для всей страны это показательный процесс. Для бизнеса он беспрецедентен по деньгам, для нас он беспрецедентен по количеству нефтепродуктов, которые попали в арктическую зону. В этом здании и по этому делу окончательное решение принимает суд, все наши расчеты будут ему представлены. Будем разбираться и доказывать все доводы по пунктам.

Юлий Тай подвел итоги:

- Основные наши разночтения с Росприродназдозором – по объему загрязнения. Не установлено, почему это произошло. Важно определить применения коэффициента длительности воздействия вредных веществ на природу. Компании не удалось уберечься от аварии, но удалось зачистить территорию от ее последствий. Законодательство не предполагает ограничений того, что необходимо для восстановления экологической обстановки. Сколько денег требуется для ликвидации последствий и восстановления экологической обстановки, столько компания и тратит – и она делает это, не дожидаясь конца судебного разбирательства.