Более 350 единиц спецтехники обеспечат бесперебойное движение в зимний период по федеральным дорогам Красноярского края, Тывы и Хакасии

В связи с выпадением первых осадков в виде снега на федеральных трассах Р-255 «Сибирь» и Р-257 «Енисей», возможно образование зимней скользкости. Для ее ликвидации заготовлено более 10 тыс. тонн соли, 79 тыс. куб.м песка, а также более 84 тыс.тонн пескосоляной смеси. Для своевременной очистки дорог от снега привлечено 354 спецмашины, из них 38 в Хакасии, 71- в Тыве.

С целью оперативного контроля и координации действий подрядных организаций в ФКУ Упрдор «Енисей» в круглосуточном режиме работает дежурно-диспетчерская служба. Отслеживать метеорологическую обстановку на сети автомобильных дорог с целью оперативного реагирования на ухудшение погодных условий помогает автоматизированная система метеообеспечения. Комплексы расположены на сложных с позиции метеоусловий участках дорог.

Кроме того, полностью готовы к зимним условиям помещения для обогрева рабочих и водителей: теплые гаражи, пескобазы.

Федеральное управление автодорог «Енисей» настоятельно просит автовладельцев быть предельно внимательными и осторожными при движении в сложных погодных условиях. При возникновении внештатных ситуаций на дороге обращаться в службу спасения по телефону 112 и в диспетчерскую службу Федерального управления автомобильных дорог «Енисей» по телефону +7(391) 2 650 112.