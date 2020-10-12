«Вывозить снег, лед и реагент нужно оперативно»: красноярские биологи рассказали, чем опасен «Бионорд»

В Красноярске будут применять новый реагент Фото: Мария ЛЕНЦ

Ученые Красноярского научного центра СО РАН проверили противогололедный реагент «Бионорд» на безопасность. Для определения критических концентраций они использовали специальные биотесты.

В составе противогололедной солевой смеси «Бионорд» - хлориды натрия и кальция, что негативно влияет на развитие животных и растений. Биологи установили, что сток с одного квадратного метра обработанной поверхности может привести к загрязнению 8–13 литров пресной воды.

Бионорд Фото: Мария ЛЕНЦ

Как выяснилось, это эта проблема актуальна не только в Красноярске. Во многих городах России в последние годы стали активно применять солесодержащие смеси для борьбы с обледенением дорожных покрытий и пешеходных зон. Если в их составе имеются хлористые соли, то это повышает соленость в водных экосистемах, что ведет к негативным экологическим последствиям и гибели животного мира.

- Так как в составе антигололедных реагентов в основном хлористые соли, то и действие их растворов мало чем отличается от обычной соли, - рассказал Егор Задереев, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института Биофизики СО РАН. - Если любой солесодержащий реагент не убирать с дорог, как это предписано инструкцией, то весной на газоне, скорее всего, ничего не вырастет. Соль, попавшая в окрестные водоемы, может сделать их не особо пригодными для жизни привычных обитателей. Так что вывозить снег, лед и реагент с дорог нужно оперативно и не куда-нибудь, а на специально подготовленные полигоны, откуда растворы солей не попадут в грунтовые воды.

Егор Задереев, кандидат биологических наук Фото: ФИЦ КНЦ СО РАН

Как спрогнозировать последствия для экосистем от долгого применения хлористых солей? Для этого нужно понять, насколько устойчивы организмы к компонентам, входящим в состав антигололедных реагентов.

Влияние растворов проверили на рост и размножение ветвистоусого рачка Moinamacrocopa. Исследования показали, что при концентрации антигололедной смеси в растворе около пяти граммов на литр, за 72 часа (двое суток) погибает половина исследуемых рачков. При более высоких концентрациях – все испытуемые. Низкая концентрация смеси не оказывает влияния на среднюю продолжительность жизни, рост и плодовитость рачков.

Ставился эксперимент и на репчатом луке Alliumcepa. Ученые обращали внимание на длину корней и количество делящихся клеток в них. В растворах с концентрацией солей пять граммов на литр эти показатели, так же снижались в два раза.

Татьяна Лопатина, кандидат биологических наук Фото: ФИЦ КНЦ СО РАН

Поэтому регламентированная правилами использования препарата очистка обработанных поверхностей от антигололедных реагентов – необходимое требование к применению солесодержащих средств.

Напомним, противогололедный реагент «Бионорд» в Красноярске впервые начали применять еще в 2013 году. Ранее основным средством борьбы с гололедицей были песчано-соляные смеси.

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что этой зимой в краевом центре начнут использовать новый противогололедный реагент. Он придет на смену «Бионорду», который так активно критиковали горожане и депутаты.

Известно, что новый реагент выдержал экспертизу экологической безопасности. Главное отличие от «Бионорда», в том, что его компоненты собраны в кристалл, гранулу. И, попадая на дорогу, будут действовать одновременно, а не порознь, как раньше. Производитель - ярославский завод минерального сырья и противогололедных технологий. Это единственное предприятие, которое заявилось на конкурсе, объявленном администрацией Красноярска.

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