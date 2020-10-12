Красноярцев ожидает теплая и дождливая неделя

Зонтики на предстоящей неделе очень даже пригодятся Фото: Мария ЛЕНЦ

Середина октября в Красноярском крае, по всей видимости, будет теплой. Как, впрочем, и предсказывали синоптики. По их данным, температура воздуха второго осеннего месяца в нашем регионе должна быть выше нормы.

Сегодня, 12 октября, в краевом центре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный до 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем до +3, ночью 0 и дождь со снегом.

Во вторник, 13 октября, облачно, пройдет небольшой дождь со снегом. Столбики термометров поднимутся до +5, ночью ожидается +2, осадки.

В среду, 14 октября, в дневные часы до +5 градусов, облачно, без осадков. В темное время суток +2 градуса.

Временами будет идти снег Фото: Мария ЛЕНЦ

В четверг, 15 октября, облачно, временами дождь. Днем воздух прогреется до +7 градусов, к ночи похолодает до +2 градусов.

В пятницу, 16 октября, немного похолодает - +6 градусов и кратковременный дождь. Ночью будет -1 градус и временами снег.

Чего ожидать от небесной канцелярии на выходных?

В субботу, 17 октября, облачно, дождь и +6 градусов. В темное время суток +3 градуса.

В воскресенье, 18 октября, синоптики красноярского Гидрометцентра прогнозируют +8 градусов, облачно и дождь.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск специалисты Среднесибирского УГМС, 12 октября на юге Таймырского района ночью местами порывы южного ветра до 15-18 метров в секунду, слабая метель. На дорогах центральных и южных районов Красноярского края сохраняется гололедица.

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