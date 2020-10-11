Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 11 октября 2020 года: заболели еще 176 человек

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 11 октября 2020 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Появились новые данные оперативного штаба по коронавирусу в Красноярске и Красноярском крае на 14 часов 11 октября. Всего зарегистрировано 21 565 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки – 176 случаев. Из них в краевом центре – 41.

Всего в Красноярске 9 601 случай заражения. По городам и районам заметный прирост в Ачинске – 11 случаев (всего 1289), в Минусинске – 12 (всего 495), Лесосибирске – 10 (всего 311).

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 750,2. Темп прироста за сутки – 0,8 %.

При таких показателях роста количество выздоровевших за сутки – только10 человек, а всего с начала пандемии 16 008. И три человека скончались, итого погибших 575.

Показатели по городам и районам края

Несмотря на предупреждения властей и эпидемиологов, население игнорирует элементарные правила безопасности: отсутствие масок – одна из причин заболеваемости.

В настоящее время находятся на лечении 4 882 пациента. Под медицинским наблюдением на дому всего 3 394 человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 369. Снято с медицинского наблюдения 41 788 человек, в т.ч. за последние сутки – 203. Проведено тестов на коронавирус всего 1 057 266, из них за последние сутки 4 937.

При этом ситуация с заболеваемостью коронавирусов в остальных регионах Сибири, судя по информации федерального Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), напряженнее. Так, Красноярский край замыкаетТОП-3 регионов Сибири с наиболее низкой скоростью распространения эпидемии. Также край входит в ТОП-25 российских регионов с самым малым приростом заболеваемости.

Антилидерство среди сибирских регионов удерживает Республика Алтай, где показатель роста – 17%. 2-е место занимает Кузбасс (12%). 3-е место: Томская область (10%). Самый низкий прирост заболеваемости в Сибири показывает республика Тыва – всего 3%.

ИЦК отмечает, что планку в 21 000 заболевших на минувшей неделе преодолел Красноярский край. Иркутская область перешагнула порог в 20 000, в 14 000 – Алтайский край, в 11 000 – Омская и Кемеровская области, в 8 000 – Томская область, в 4 000 – Республика Алтай.