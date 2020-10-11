Коронавирус в Красноярске, последние новости на 11 октября 2020: количество заболевших резко растет

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 11 октября 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на утро 11 октября в Красноярском крае зарегистрировано всего 21 389 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки зарегистрировано 175 случаев заболевания.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 744,2. Темп прироста за сутки – 0,8 %.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 3228 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 324 человека. Снято с медицинского наблюдения 41 585 человек, в т.ч. за последние сутки – 208.

Проведено тестов на коронавирус всего 1 052 329, из них за последние сутки 9 145.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8 800 100 56 53.