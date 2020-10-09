Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 9 октября 2020: заболевших за сутки в два раза больше выздоровевших

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 9 октября 2020
Фото: Мария ЛЕНЦ
Появилась обновленная информация о коронавирусе в Красноярском крае на 14 часов 9 октября. Оперативный штаб сообщает: всего зарегистрировано 21 214 лабораторно подтвержденных диагнозов. В том числе за последние сутки 165. По-прежнему идут вверх показатели в Красноярске – за сутки 38 новых случаев выявлено. В Ачинске 13 новых случаев. По 9 случаев в Минусинске и Нижнеингашском районе.
Выздоровевший за сутки 86 человек, всего с начала пандемии – 15 912 человек. По погибшим – 2 человека за сутки и 570 всего.
Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 738,1. Темп прироста за сутки – 0,8 %.
Распределение больных по тяжести течения заболевания:
- бессимптомные – 38,4 %,
- легкая степень тяжести – 20,6 %,
- средняя степень тяжести – 38,1 %,
- тяжелая форма – 2,9 %.
Распределение по возрастным группам:
- дети до 18 лет – 9 %,
- 18-29 лет – 13,4 %,
- 30-49 лет – 36,1 %,
- 50-64 лет – 25,2 %,
- старше 65 лет – 16,2 %.
Под медицинским наблюдением на дому находится всего 3 112 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 347. Снято с медицинского наблюдения 41 377 человек, в том числе за последние сутки – 199.
Проведено тестов на коронавирус всего 1 043 184, из них за последние сутки 8 818.
Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.
Распределение по городам и районам