Погода в Красноярске на выходные: ожидается снег с дождем

Какой будет погода в Красноярске на предстоящие выходные? Посмотри в окно прямо сейчас – вот то, что увидите сейчас, и есть анонс на ближайшие четыре дня, включая субботу и воскресенье. Температура воздуха днем чуть выше нуля, ночью – чуть ниже нуля. А еще пасмурно, облачно. Солнце останется где-то там, над облаками и будет пробиваться на землю короткими лучами. Будет идти небольшой снег с дождем – местами даже не растает. Автомобилистов при этом предупреждают об утреннем гололеде на дорогах. Нужно быть осторожными в городе и вдвойне осторожными, если вы отправляетесь на выходные в поездку за пределы города.

Температура воздуха в субботу: днем до +2 градусов, ночью до -1 ниже нуля. В воскресенье: днем +1, ночью -2. В понедельник днем +1, ночью -7 градусов. В субботу возможны порывы ветра до 4 метров в секунду.

На севере Красноярского края – в городах Норильске, Дудинке, Игарке – днем температура воздуха опустится до -2, -7 градусов. Ночью до -11. Самая северная населенная точка края – остров Диксон, здесь погода такая же, как в Красноярске, хотя расстояние между ними почти 2 тысячи километров: снег с дождем и от 0 до +2 градусов.

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