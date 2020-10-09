Коронавирус в Красноярске, последние новости на 9 октября 2020: сделано более миллиона тестов на коронавирус

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 9 октября 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на утро 9 октября в Красноярске и крае зарегистрировано всего 21 049 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за минувшие сутки – 167 случаев. Рост случаев наблюдается в Красноярске – 35 за сутки (9476 всего), в Ачинске – 19 за сутки (1257 всего), в Норильске – 14 за сутки (879 всего), в Минусинске – 13 за сутки (470 всего) и Канске – 13 за сутки (449 всего).

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 732,4. Темп прироста за сутки – 0,8 %.

Краевой минздрав уточняет: выздоровевших за сутки в региона 87 человек, а всего с начала пандемии – 15 826. И есть 3 новых погибших от коронавируса за сутки, а в сего 568 человек.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 2 964 человкека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 332. Снято с медицинского наблюдения 41 178, в том числе за сутки 183. Проведено тестов на коронавирус всего 1 034 366.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.