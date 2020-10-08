Использовать мусор вторично – выгодно

В студии Радио «Комсомольская правда» 107,1FM обсудили актуальные вопросы мусорной реформы. Фото: КП

В эфире Радио «Комсомольская правда» 107,1FM побывал руководитель компании «Автоспецбаза» Александр Михайлов. Он не только ответил на актуальные вопросы ведущих о мусорной реформе, но и рассказал радиослушателям, почему мусорщик филигранная профессия, сколько они зарабатывают и зачем собирать отходы раздельно.

- Александр Михайлович, история мусорной реформы длится с 2009 года. Именно тогда было принято принципиальное решение, что изменится подход к обращению с мусором. И вот с января 2019 года мы живем в новых условиях. Как вы оцениваете ход реформы в нашем регионе? Люди, компании привыкли?

- Действительно, история очень долгая. Хотя наше предприятие старше: ему в этом году пошел 103-й год. А реформа правильная. Точно могу сказать, несанкционированных свалок стало меньше. Да, они не исчезли совсем, но число уменьшилось. Изменился подвижный состав мусоровозов в городе. Машины стали более современные, более экологичные. Конечно, сложности есть, но совместная работа города, правительства края, министерства экологии и региональных операторов позволяет решить все вопросы.

Александр Михайлов рассказал о работе компании «Автоспецбаза». Фото: КП

- Расскажите о конкретных направлениях работы предприятия. Чем занимается «Автоспецбаза»?

- Основная наша задача - правильная и своевременная эксплуатация объектов размещения отходов на территории Красноярского края. Мы отвечаем не только за Красноярск, но и работаем с 9 районами края. С 1 января 2020 года нам присвоен статус регионального оператора в северной зоне – Богучанский район, Кежемский, Мотыгинский и еще несколько.

Этот статус - большое бремя, море обязанностей, минимум прав. Вне зависимости от собираемости, от размера тарифа мы обязаны оказать услугу по вывозу отходов в срок и полностью. Ситуация с коронавирусом повлияла на собираемость платежей. Приведу пример: средняя собираемость в феврале 82-85%, в мае - минимум падения – всего 60%. А наши расходы остались прежними: машины выходят на линию каждый день, мы платим поставщикам техники, солярки, выплачиваем авансы, зарплаты…

- Вы сказали про северные районы. Есть специфика работы на этих территориях?

- Основные сложности - расстояния и отсутствие автомобильных дорог. Они есть, только гравийные. Это существенно влияет на скорость работы, нужно больше времени, чтобы в срок оказывать услугу. Зато в таких условиях водители получают достаточно хорошие зарплаты - средняя в нашем северном филиале 65 тысяч. А в зависимости от сезона, количества поездок достигает и 100 тысяч. Но это довольно тяжелая работа.

- К водителям мусоровоза предъявляете специальные требования?

- Профессия водителя в нашей отрасли достаточно специфичная. Нужно уметь водить машину и еще справляться с мусорной установкой. Маневрировать в условиях стесненной доступности - сложное умение. Водитель должен филигранно подъехать к контейнеру, поднять его, забрать, не рассыпать мусор вокруг. Поэтому у нас начинают с двухнедельной стажировки в качестве помощника водителя.

- А мест под мусор пока хватает? Куда сегодня его вывозят?

- За последние 10-15 лет способ и места захоронения отходов не изменились. Но сейчас есть понимание, куда и как дальше двигаться. На правом берегу Красноярска работает мусоросортировочный комплекс. На левом такой однозначно появится в ближайшие 2-3 года. Потому что до 2023 года треть отходов, а это 34%, мы должны будем не захоранивать, а утилизировать. Поэтому смысл сортировки мусора – повторное применение тех материалов, которые можно использовать, тем самым уменьшая объемы захоронений. Отходы должны быть пропущены через сортировку, переработаны и возвращены в повторное применение. Но для этого нужно правильно, раздельно собирать мусор. И мы постепенно к этому идем. Многие торговые сети уже не выбрасывают картонную тару, а сортируют и сдают на переработку. У многих жилых домов стоят металлические сетки для сбора пластиковой тары. Если у вашего дома такой нет, то можно обратиться в управляющую компанию, она свяжется с региональным оператором и тот с удовольствием установит сетку, поскольку такие вторичные ресурсы, как пластиковая бутылка, может быть реализована. Мы должны вместе делать город и край чище!

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