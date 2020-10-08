«С места можно набрать 10 ведер»: в Сибири выросли дорожки из съедобных грибов длиной до ста метров

Фото предоставлено пресс-службой НП «Шушенский бор».

После заморозков плодовые тела большинства видов останавливают свой рост. Подходит к своему завершению грибной сезон и в национальном парке «Шушенский бор». Однако именно сейчас в бору среди ковра опавших листьев можно встретить целые «дорожки» из съедобных грибов — рядовок. Длина отдельных полос достигает ста метров и более.

Встретив в лесу такую «дорожку», любитель «тихой охоты» с одного места может набрать сразу минимум десять ведер грибов, которые можно солить, мариновать или жарить.

Фото предоставлено пресс-службой НП «Шушенский бор».

Такие «дорожки» будут радовать сборщиков до самого ноября.

Но есть одна опасность: рядовок существует более пятидесяти видов и некоторые из них являются ядовитыми. И порой даже специалисту сложно определить видовую принадлежность в полевых условиях. Поэтому при сборе рядовок, как и с любыми другими грибами, важно руководствоваться простым правилом: «Не уверен — не бери!».

Фото предоставлено пресс-службой НП «Шушенский бор».

Напомним, рядовка — род пластинчатых напочвенных грибов семейства Рядовковые. Свое название они получили за способность расти длинными рядами. К роду относятся грибы с окрашенными, реже белыми шляпками: у молодых грибов они выпуклые, но по мере роста приобретают плоскую форму, часто с волнистым, завернутым или отогнутым наружу краем.