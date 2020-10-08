Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 8 октября 2020: за сутки умерли трое

В Красноярске 8 октября началась вакцинация от коронавируса. Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 8 октября в Красноярском крае зарегистрировано 20 882 подтвержденных диагноза (+167 за сутки). 15 826 человек выздоровели (+87 за сутки), 568 погибших (+3 за сутки).

Данные ИЦК

Темп прироста за сутки – 0,8%. Проведено тестов на коронавирус всего 1 034 366.

Под наблюдением 2964 человека (+332 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки – 183 человека.

За сутки Красноярский край не изменил позиции в общем списке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19, оставаясь на 11-м месте. Суточное количество заболевших с каждым днем продолжает увеличиваться. Сегодня в регионе выявлено на 21 случай коронавирусной инфекции больше, чем днем ранее - заболели 167 человек. Такой суточный прирост - самый значительный за последние месяцы.

Данные оперштаба Красноярского края по ситуации с коронавирусом

Сегодня, 8 октября, началась вакцинация медицинских работников от коронавируса. Подробности здесь

Напоминаем телефон круглосуточной «горячей линии» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.