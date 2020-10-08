«Беременная от 10-летнего» впервые показала лицо своего ребенка. Фото: Инстаграм

«Хотите покажу лицо моей дочки» - заинтриговала молодая маша Вика* (имя девочки по-прежнему изменено, как требует законодательство в отношении несовершеннолетних). Это было в августе, буквально через несколько дней после рождения ребенка. Подписчики Инстаграма Вики в голос: «Да! Да! Конечно, хотим». (К слову, а подписчиков у 14-летней мамы из города Железногорска Красноярского края уже 512 тысяч). Она тут же заявила: «Покажу, но только когда пройдет 40 дней». И пояснила, что так хочет ее мама – бабушка ребенка, чтобы не сглазили.

Напомним, что о Вике заговорили на всю страну в январе этого года, когда стало известно о ее беременности. Ей тогда было всего 13 лет. А отцом ребенка она назвала своего 10-летнего друга Сашу* (имя также изменено). Разразился скандал, пара придумала историю о своей близости. Даже побывали в Москве на федеральном теле-шоу. Там специалисты сделали тщательный медицинский осмотр и объявили: Саша не может быть отцом ни сегодня, ни завтра – он еще попросту не созрел.

Девочка родилась 16 августа, здоровая, крепкая, ее назвали Эмилия, коротко – Эми или Миля. Все эти недели Вика регулярно показывала ее в «сторис» с боку или со спины, подогревала интерес. И вот, наконец, накануне выложила фото. Ну что сказать: замечательная кроха, на пухлых щеках здоровый румянец, курносая. Дети ведь всегда красивые. Подписчики наперебой пишут: «Она очень похожа на тебя», «Она просто твоя копия», «Ой какая милашка, удачи вам с дочкой».

Молодая мама показала дочку только спустя 40 дней после рождения. Фото: Инстаграм

Нашлись и хейтеры, которые решили подлить масла в огонь и задавали неудобные вопросы об отце ребенка. Но Вика на провокации не ведется и игнорирует их. Тема для нее болезненная, ведь биологический отец ее дочки сейчас находится под следствием, а сама Эми появилась на свет после изнасилования.

А что же друг Саша* (имя также изменено), которого Вика изначально назвала отцом?

Отцом ребенка Вика называла своего друга, теперь они расстались. Фото: Инстаграм

Пара поддерживала видимость отношений, которые считали любовью. Саша даже приехал в Красноярск в перинатальный центр, забирать Вику с новорожденной. Но после этого весь интерес юной мамы, как и следовало ожидать, переключился на дочку, о мальчике она стала говорить все реже. Не раз намекала на то, что у них «все».

И, наконец, рассказала: «Короче, ему сказали мол я лезла к бывшему а он, тупо взял и поверил. А потом оказалось, что он не любил меня уже 2 месяца, но не мог найти момента чтобы бросить». И еще (этот пост пришлось подредактировать): «Он говорит, что это его не его дочь и он не обязан к ней приходить. Да да да, в курсе что ему 11. Но тупо [зачем] тогда надо было клясться, что даже если мы расстанемся то будет приходить к ней, он даже пост про это писал. А в итоге просто вот так взять и [обмануть]... Тем более я ему сто раз говорила, что если он не хочет участвовать в ее жизни то не надо. Чтоб он сразу это сказала, потому что потом, когда ему будет год-два, Миля уже всё более менее понимать будет. И тут он был типо да, а потом бац и исчез. Это же просто травма для ребенка будет. И я понимаю какого это жить без отца.. так что слава богу что он щас [ушел] а не потом».

Кстати, недавно семья Вики – всем составом – побывала на Черном море. Вика неплохо зарабатывает в Инстаграме и обеспечивает себя и дочку.

Недавно вся семья побывала на Черном море. Фото: Инстаграм

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