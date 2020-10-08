Коронавирус в Красноярске, последние новости на 8 октября 2020: и снова рост заболевших

Масочный режим в Красноярске продолжается уже несколько месяцев. Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным на 14.00 часов 7 октября в Красноярском крае зарегистрировано всего 20 882 случая заражения коронавирусом. За последние сутки заболели 158 человек.

За весь период пандемии врачи вылечили 15 739 (+82). Умерли 565 (+3).

- За сутки Красноярский край поднялся на пять позиций в общем списке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19, и теперь занимает 11-е место, - сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. - Суточное количество заболевших с каждым днем продолжает увеличиваться. Сегодня в регионе выявлено на 21 случай коронавирусной инфекции больше, чем днем ранее - заболели 158 человек. Такой суточный прирост - самый значительный за последние месяцы. 82 пациента выписаны из медучреждений края, на 2 больше, чем вчера. Отмечено 3 летальных исхода за сутки.

Тем временем, из-за коронавируса ограничена работа глазного центра, закрываются некоторые школы. И объявлена массовая вакцинация от гриппа, в эту субботу поликлиники примут тех, кто не может сделать прививку в будний день.

Напоминаем телефон круглосуточной «горячей линии» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.