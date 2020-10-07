Благодаря красноярским ученым мир узнал о новом минерале под названием флитит. Фото: Борис Лобастов

Казалось бы, человек изучил на этой планете все, что только можно найти в земле или в воде. Однако время от времени ученые продолжают удивлять нас новыми открытиями. В 2018 году Международной минералогической ассоциацией (ММА) был зарегистрирован новый минерал под названием флитит. Его назвали в честь знаменитого профессора минералогии Майкла Флита из университета Западного Онтарио (Канада). Открытие флитита стало возможным благодаря совместной работе международного коллектива ученых из России, США, Италии и Канады.

К Красноярску это открытие имеет самое прямое отношение – его соавтором стал доцент кафедры геологии месторождений и методики разведки Института горного дела, геологии и геотехнологий СФУ Геннадий Шведов. А свойства флитита изучаются в R&D-центре ГМК «Норильский никель».

Уникальная для Красноярского края лаборатория находится на территории Сибирского федерального университета. Фото: пресс-служба СФУ

Родом с Урала

Материал, в составе которого был флитит, обнаружили на Урале, на реке Миасс в Челябинской области, во время экспедиции ученые Института минералогии Сибирского отделения Российской академии наук. С самого начала он вызвал интерес, появились подозрения в его уникальности. Но проверить это в обычной лаборатории было невозможно. И только когда им занялись ученые разных стран, стало понятно – это действительно нечто новое.

- Флитит (Fleetite) – минерал с формулой Cu2RhIrSb2 был обнаружен, как неизвестная фаза, содержащая медь, родий, иридий и сурьму. Кроме указанных элементов, в его состав входят в небольших количествах достаточно редко встречающиеся элементы никель и рутений. Материал передали нам, в Сибирский федеральный университет, для уточнения оптических (коэффициент отражения) и химических (состав) свойств выявленной фазы, - рассказал Геннадий Шведов.

По словам Геннадия Ивановича, флитит – это интерметаллид, содержащий элементы-металлы и полуметаллы. Он уникален, поскольку имеет новую кристаллическую структуру, где атомы родия и иридия находятся в отдельных структурных позициях, а не замещают друг друга (как это обычно в других минералах родия и иридия).

В мире известно более 120 минералов, содержащих металлы платиновой группы, в том числе 14 минералов иридия и 13 минералов родия. Эти и другие платиноиды могут образовывать интерметаллические соединения с железом, никелем, медью, оловом, свинцом, сурьмой, висмутом, серебром, золотом и другими металлами и полуметаллами.

Невооруженным глазом увидеть найденный минерал нельзя. Его размеры 31×46 микрон. В 1 миллиметре 1000 микрон – вот и представьте, сколько это. И ведь эта кроха вызвала такой интерес для ученых. Образец, кстати, хранится в Музее геологии Центральной Сибири, в Красноярске.

К слову, Геннадий Шведов – заслуженный первооткрыватель: предыдущий новый минерал под названием огнитит также был открыт с его участием.

Это тот самый электронный микроскоп, который позволил "прочитать" новый минерал. Фото: Борис Лобастов

Как, куда, зачем?

Исследование флитита выполнялись в R&D-центре ГМК «Норильский никель» при участии сотрудников центра, аспирантов Института горного дела, геологии и геотехнологий СФУ Бориса Лобастова и Сергея Сильянова.

- Без электронного микроскопа совершить это открытие было бы крайне трудно, - рассказывает Борис Лобастов. – Тот микроскоп, который стоит у нас в R&D-центре, он специально приобретался для геологических исследований. В Красноярском крае он единственный. Польза от него просто неоценимая.

Любое научное исследование всегда проводится с прицелом: а зачем это нужно человечеству? Уже открыто свыше 5 тысяч минералов, но большинство из них не имеют практического применения. Тогда как без некоторых сегодня сложно обойтись в промышленности (на слуху сразу же рубин, кварц, алмаз). Чем полезен флитит, еще предстоит выяснить. Возможно, он станет незаменимым в любых областях. И таким образом колоссальные вложение в него принесут еще большие дивиденды.

- Как применить минерал в промышленности, станет ясно только после выяснения его физических свойств. Для этой цели будут созданы искусственные фазы аналогичного состава, которые будут продолжать изучаться. Не исключено использование аналогичной фазы в электронике, радиотехнике и других, смежных областях. Пока рано говорить об этом, - отметил Борис Лобастов.

А это оптический микроскоп, приобретенный для R&D-центра. Фото: Борис Лобастов

Вклад бизнеса в науку

Важно вновь отметить, насколько важен альянс бизнеса и науки. По сути, они нужны друг другу для успешного взаимного развития. Что такое R&D-центр – по своему функционалу это научно-технический центр-лаборатория по разработке динамической системы управления и контроля качества добычи и переработки минерального сырья.

Здесь идет подготовка и переподготовка профессиональных кадров для предприятий горной металлургии. Лаборатория была открыта три года назад на базе ИГДГиГ СФУ при поддержке «Норникеля».

- Мы проводим здесь не только большое количество различных научных работ, - говорит Борис Лобастов. – Здесь делают свои первые практические шаги студенты нашего института. Потом они приходят сюда, чтобы заниматься исследованиями горных пород и руд для своих курсовых и дипломных работ. И с тех пор, как в Красноярске появилось новейшее оборудование, эти исследования стали на порядок выше, глубже и точнее. Одним словом, от нас выходят специалисты международного уровня. И впоследствии они становятся очень востребованными.

Рудный концентрат месторождений Норильского никеля. Порошок из тонко перемолотых минералов залили в эпоксидную смолу и отполировали. Светлые обломки — фрагменты рудных минералов. Фото: Борис Лобастов