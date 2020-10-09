Красноярским школьникам рассказали, что такое нефть и для чего она нужна

Школа №154 в Красноярске. День учителя. Открытый урок. После звонка школьники дружно врываются в класс, рассаживаются по местам и вдруг замирают. На учительском столе колба с темной жидкостью, пластиковая тарелочка и бумажные полотенца. Школьники переводят недоуменные взгляды с одного предмета на другой и не могут понять, что происходит. Да и учитель новый!

- Ребята, давайте знакомиться! – сказал Альберт Шафиков, начальник управления администрирования крупного проекта «Славнефть-Красноярскнефтегаз». - Я расскажу, что такое нефть и для чего она нужна. Ведь вы даже не подозреваете, что ежедневно, ежечасно, да практически каждую минуту соприкасаетесь с нефтью в том или ином виде. Наша нефть образовалась, когда не было никакой жизни, даже динозавров, только водоросли и мелкие ракушки. Сейчас мы носим нефть, лечимся нефтью, спим на нефти, упаковываем покупки в нефть и даже едим. Можете представить, как глубоко нефть проникла в нашу жизнь! Вот где в основном она используется?

В классе лес рук: - Топливо!

- Верно. А кто самый большой потребитель?

- Машины!

- Вооот! – улыбнулся Альберт Хакимович, а после добавил: – Я тоже раньше думал, что машины, раз они на бензине ездят. Но нет! На самом деле морские и океанские суда потребляют гораздо больше керосина и нефти. И хочу вам сказать, что в ближайшие 100 лет никакие новые технологии нефть не заменят.

Новый «учитель» рассказал об увлекательном мире нефти, истории ее открытия, способах использования в разных веках:

- Для понимания, нефть под землей - это не просто озеро. Представьте слоеный пирог, который состоит из земли, глины, камней. В этом пироге есть впадины, куда собирается нефть. От поверхности Земли до нефти, в зависимости от месторождения, 2-3 километра.

Старшеклассники узнали, как происходит поиск и разведка нефтяных залежей, как бурят и используют нефтяные скважины, какие методы применяют, чтобы извлечь из недр как можно больше углеводородного сырья, и какой сложный путь проходит «черное золото» от подземных кладовых до трубопровода. А после им даже разрешили потрогать нефть! Именно она была спрятана в колбе.

Во время второй части урока ребятам рассказали, как много делается для того, чтобы добыча нефти не оказала пагубного влияния на экологию. И о том, как важно использовать на производстве средства индивидуальной защиты, а также неукоснительно соблюдать нормы безопасности. Школьникам даже разрешили примерить рабочую одежду нефтяников.

- Все наши сотрудники носят очки и каски. Для чего нужна каска? – задаёт вопрос «учитель».

- Чтобы на голову ничего не упало, - предположили ребята.

- И это тоже, но нет, - удивил вдруг начальник управления. - Каску носят, в первую очередь, чтобы обеспечить безопасность затылка. Ведь если человек упадет, то обязательно ударится затылком. А очки защищают глаза.

В конце урока Альберт Хакимович подчеркнул, что понятие «нефтяник» объединяет десятки профессий, каждая из которых важна и интересна.

- Присоединяйтесь к большой команде нефтяников, становитесь той опорой, которая в самое ближайшее время понадобится нашему краю и всей стране. Кстати, отдавать предпочтение при трудоустройстве местным специалистам - это принципиальная позиция предприятия «Славнефть-Красноярскнефтегаз», - такими словами он завершил свое выступление.

Добавим, что наряду с главным «нефтяным» вузом Красноярского края - Институтом нефти и газа Сибирского федерального университета - в регионе действуют десятки высших и средних учебных заведений, где выпускники смогут получить специальность, востребованную в нефтяной отрасли.