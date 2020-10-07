Три женщины увезли в лес 15-летнюю девушку за связь с чужим мужем. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Эвенкии Красноярского края три женщины похитил и увезли в лес 15-летнюю девушку, чтобы узнать у нее о романе с чужим мужем. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

Началось с того, что девушка стала встречаться с мужчиной постарше, 26-летним жителем поселка Тура. Тогда ей было 15 лет. Их связь продолжалась с 2018 по 2020 год.

А закончилось все внезапно. О романе мужа с молоденькой соперницей узнала жена. Уговорила двух подруг, и они вывезли девушку в лес – чтобы «допросить».

Тревогу забила мать подростка. Поняв, что с дочкой что-то произошло, обратилась в полицию. Вот все и вскрылось. Мужчина тут же попал под уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста». Вину он признал, находится под подпиской о невыезде.

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Молодая мама пока не сообщила ни вес, не рост малышки, а также делали ей кесарево или роды были естественными. Обещала обо всем рассказать позже, а пока она отдыхает после родов. Ведь еще ночью ее увезли в родовой зал. Девочка была очень испугана и даже плакала. Но вот сейчас все хорошо. Вика* стала мамой (подробнее)