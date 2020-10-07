Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 7 октября 2020 года: за сутки заболели 158, умерли трое

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 7 октября 2020 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 7 октября 2020 года: за минувшие сутки в Красноярске и крае заболели 158 человек. Всего инфицированных 20 882.

За весь период пандемии врачи вылечили 15 739 (+82). Умерли 565 (+3).

- За сутки Красноярский край поднялся на пять позиций в общем списке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19, и теперь занимает 11-е место, - сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. - Суточное количество заболевших с каждым днем продолжает увеличиваться. Сегодня в регионе выявлено на 21 случай коронавирусной инфекции больше, чем днем ранее - заболели 158 человек. Такой суточный прирост - самый значительный за последние месяцы. 82 пациента выписаны из медучреждений края, на 2 больше, чем вчера. Отмечено 3 летальных исхода за сутки.