Отбился ножом: тяжелораненый после нападения белого медведя мужчина сутки ждал помощи на острове в Якутии

Белые медведи обычно не нападают на людей Фото: Роев ручей

Исполосованный мощными когтями, весь в рваных ранах и крови, периодически теряющий сознание от болевого шока – в таком состоянии больше суток провел якутский охотник на одном из островов в Усть-Янском районе. Но это еще не самое страшное, ведь где-то рядом бродил зверь, сотворивший с ним такое…

В Якутии так. Охотники собираются идти на зверя или птицу обычно какой-то своей компанией и не на один день, минимум на неделю. Они не сидят толпой на одном месте и ждут добычу, всегда рассредоточиваются. 50-летнего Владимира Слепцова, оленевода из села Казачье, друзья-охотники забросили на остров Большой Ляховский архипелага Новосибирские острова в районе реки Бычагай. Сами отправились дальше, каждый на поиск своего птичьего места, планировали добывать гуся. Это было 4 октября.

Днем Владимир добывал дичь. А ночью сам едва не стал добычей. Усталый он прикорнул, проснулся от страшной боли. На него напал белый медведь.

Хищник нанес охотнику тяжелые ранения Фото: Александр Тастыгин

- Медведь, видно, ночью перебрался, днем бы охотник его заметил, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Александр Тастыгин, президент охотничьего клуба «Кыымаан». - Как мне рассказали, хищник подкрался к нему незаметно и сразу. Человек не готов был, у него ружье далеко лежало. Отбивался врукопашную с помощью ножа и других предметов. Медведь убежал. Видимо, молодой был, поэтому не добил. Белые медведи обычно до конца идут, как бурые не уходят от своей добычи.

Только 6 октября стало известно о случившемся, когда охотники вернулись за своим товарищем. Они нашли его полумертвого и сразу сообщили в спецслужбы.

Владимир Слепцов (на фото справа). Фото: Александр Тастыгин

- Он был в тяжелом шоковом состоянии, - вспоминает один из охотников. – Мы сами не ожидали, что такое возможно. Обычно белые медведи не нападают, они больше привычны к людям, чем их бурые собратья. Белых часто встречают на островах, но раньше никто особо их не сторонился. Да и подкармливают медведей рыбаки, охотники. Сейчас просто ледостава нет, добывать еду им сложно. Вот бродят и даже кидаться начали. А ведь они травку и ягоду не кушают, им только мясо подавай. Может этот сильно голодный был или больной.

За пострадавшим отправили военный вертолет. Гражданская авиация не имела возможности вылететь на остров.

Пограничники доставили Владимира Слепцова в районную больницу Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России

- Было принято решение направить для эвакуации пострадавшего вертолет с пограничным нарядом, который проводил облет Новосибирского архипелага в ходе несения службы по охране государственной границы, - сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России. - Вертолет Ми-8 совершил посадку, принял на борт пострадавшего оленевода.

Владимира Слепцова доставили в районную больницу поселка Тикси Булунского улуса, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

- Был доставлен мужчина с многочисленными ранениями конечностей и головы, - прокомментировала Алла Андреева, главный врач Булунской центральной районной больницы. - Ему чудом удалось выжить после встречи с белым медведем. Тиксинские медики оперативно оказали необходимую помощь, наложили швы, стабилизировали состояние пациента, он сам себя обслуживает. Необходимости транспортировки в Якутск нет.

На восстановление и лечение потребуется много времени. Охотники же требуют найти напавшего на человека медведя и обезвредить. Они уверены, что в ином случае, ситуация может повториться и не факт, что все закончится благополучно. -

- У нас в Якутии много стало медведей с новыми законами, - посетовал Александр Тастыгин. - Нам – охотникам - руки завязали, мы никак не можем организоваться. Старики-медвежатники умирают, молодые не хотят охотиться. Собаки нужны приученные, а охотничьи станции притравочные позакрывали. Мое мнение, как охотника, этого медведя, несмотря на то, что это краснокнижное животное, нужно найти и усыпить, ну или на передержку, или еще куда-то. Но это уже явный людоед ходит. Он уже знает, как нападать, и если человек не будет сопротивляться, как этот охотник, то медведь просто сожрет. В следующий раз он уже пойдет до конца.

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