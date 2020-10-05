В Якутии браконьеры застрелили белого медвежонка. Фото: Роев ручей.

Буквально только он охотился на нерп, а сейчас… Двухгодовалого белого медвежонка застрелили браконьеры в Якутии. В сеть попало реальное фото, оно шокирует. Зверь с окровавленной головой неподвижно лежит на земле.

О гибели краснокнижного животного стало известно накануне, 4 октября, сообщили в пресс-службе министерства экологии Якутии. По словам местных жителей, еще на прошлой неделе они видели медвежонка живых, он ловил добычу - нерп и морских зайцев километрах в 30 от поселка Походск. После на берегу реки Колымы был обнаружен труп зверя.

Ему было только два года. Фото: минэкологии Якутии.

Глава Якутии Айсен Николаев уже дал распоряжение найти тех, кто расправился с медведем. Начато расследование, материалы переданы для возбуждения уголовного дела по статье «Незаконная охота». Максимальное наказание по ней – два года колонии или полмиллиона штрафа.

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Зверь убегает, вязнет в снегу, и в итоге оказывается под колесами огромного грузовика. При чем водитель давит косолапого несколько раз (подробнее).