Объявлены поиски 50-летнего Дмитрия Поликарпова, при странных обстоятельствах пропавшего в Норильске. Фото: соцсети, паблик Норильск news.

Объявлены поиски 50-летнего Дмитрия Поликарпова, пропавшего в Норильске (Красноярского края). Мужчина отправился на рыбалку еще в четверг, 1 октября, тогда близкие видели его в последний раз.

Об обстоятельствах пропажи Дмитрия Поликарпова рассказала его дочь Анна, она записала видеоролик и распространяет его в соцсетях:

- Отец поехал на рыбалку на остров (река Рыбная, район Ергалах) 1 октября. Был со знакомыми. Когда добрался, около 15 часов позвонил маме. После этого трубку не брал, была вероятность того, что спит, устал, был после ночной смены. 2 октября в 18 часов он один решил возвращаться домой, потому что с утра 3-го ему нужно было на работу. Был туман и снегопад, плюс плохая видимость – темно. Возможно, потерялся в пространстве и уплыл не туда, его лодку нашли в не очень «логичном» месте. В 20 часов его телефон перестал отвечать – отключился. И в 23 часа лодку нашли, не перевернута, просто заглушен мотор. Есть вероятность, он понял, что потерялся, остановился у берега и пошел, чтобы отогреться. На острове есть охотничьи и рыбацкие избы, где можно отсидеться. Там оставляют продукты – выжить можно. Но нужно помнить: это тундра, Норильск, дикие животные, медведи, росомахи, волки. Мой папа – опытный охотник, рыбак, физически сильный и выносливый. Поэтому я очень верю, что он жив, просто его нужно искать. Поиски ведут МЧС и полиция, волонтеры не могут – нет ресурсов, чтобы искать человека на воде.

Родные надеются: Дмитрий жив, просто ему нужна помощь. Фото: паблик Лиза Алерт в Красноярске.

ЧТО НУЖНО

Чтобы помочь МЧС и полиции с поисками, требуются:

- квадрокоптеры

- поисковые собаки

- лодки

Большая местность – много рек, озер, изб, все нужно осматривать.

- Прошу распространять информацию, - говорит дочь. – Возможно, найдутся люди с ресурсами, которые смогут помочь. Большая просьба – если не можете посодействовать, пожалуйста, не звоните не мне, не маме. Это очень сложно отвечать всем и очень больно. Спасибо вам за поддержку, я этого не ожидала. Прошу не останавливаться.

КОНКРЕТНО

Всех, кто видел или может сообщить какую-либо информацию, просим позвонить 02 или 112.