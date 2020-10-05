Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 5 октября 2020 года: за сутки заболели 120, умерли 2

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 5 октября 2020 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

Новые случаи заражения коронавирусом к Красноярске и крае 5 октября 2020 года: за сутки заболели 120 человек. Всего количество подтвержденных случаев COVID достигло 20 587. Темп прироста – 0,6%.

За период пандемии врачам удалось вылечить 15 557 человек (+ 14 в сутки). Умер 561 (+2 в сутки).

Данные по районам. Фото: оперштаб.

Проведено тестов на коронавирус 1 002 318, из них за последние сутки 4 657. Под наблюдением 2 660 человек (+228 новых за сутки). Снят с контроля за сутки – 131 человек.

- За сутки Красноярский край не поменял позицию в общем списке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19, занимая 16-ю строчку, - поясняет информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. - Сегодня в регионе выявлено на 2 случая коронавирусной инфекции меньше, чем днем ранее - заболели 120 человек. 14 пациентов выписаны из медучреждений края - на 4 больше, чем вчера. Отмечено 2 летальных исхода за сутки.