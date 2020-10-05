Коронавирус в Красноярске, последние новости на 5 октября 2020: суточное количество заболевших продолжает расти

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 5 октября 2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние новости о коронавирусе в Красноярске и крае на 5 октября 2020: число заболевших за сутки продолжает расти, сообщают в Роспотребнадзоре.

Данные за минувшие сутки. Фото: ИЦК.

Всего количество заразившихся COVID-19 в регионе составило 20 467. За минувшие сутки диагноз подтвердили еще у 122 человек. Врачи вылечили 15 563 (+10 в сутки). Спасти не удалось 559 (+2 в сутки). Тем прироста в сутки – 0,6%.

- В крае увеличилось суточное количество заболевших, – передает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. – По приросту случаем заражения COVID-19 регион находится на 16 строчке в общем списке.

Напомним, сейчас Красноярский край на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу. Продолжает действовать режим обязательного ношения масок. Также жителей призывают сохранять социальную дистанцию (не меньше полутора метров) в общественных местах.