На неделе Красноярск ждет похолодание до -4 и снег. Фото: Мария ЛЕНЦ

Наступившая неделя принесет в Красноярск похолодание до минус 4 градусов и снег. Об этом предупредили в гидрометцентре.

После относительно комфортных выходных тепло продержится в городе только сутки. В понедельник, 5 октября, обещают до плюс 11 градусов, но возможен кратковременный дождь.

После относительно комфортных выходных тепло продержится в городе только сутки. Фото: Мария ЛЕНЦ

Уже во вторник, 6 октября, погода резко переменится: будет только плюс 4 градуса, причем осадки.

В ночь на среду, 7 октября, вероятны заморозки до минус 1. В светлое время суток плюс 4.

В четверг и пятницу, 7-8 октября, днем только плюс 1, пройдет дождь со снегом. Ночью настоящий морозец – до минус 4.

Самым холодным днем недели станет суббота: столбики термометров приблизятся к нулевой отметке. Будет дождь со снегом, пасмурно.

Самым холодным днем недели станет суббота. Фото: Мария ЛЕНЦ

В воскресенье, 11 октября, выглянет солнце. Но воздух прогреется только до плюс 2 градусов. А ночью минус 2. Так что пришло время утепляться. Берегите себя и близких!