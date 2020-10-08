«Прикосновенный образ». В Красноярск привезли тактильные иконы, чтобы подарить их незрячим

Фото: предосталено Егором МИНИНЫМ

Проект «Прикосновенный образ» для незрячих и слабовидящих придумала и осуществила семья омских художников Мининых. Глава семьи, Павел Георгиевич, занимается резьбой по дереву, ему помогает младший сын Михаил, скульптор, а старший сын, Егор, — искусствовед, экскурсовод, куратор проекта, кстати, автор книги «Омская икона рубежа XX-XXI веков».

Как появилась идея, сколько времени требуется на изготовление икон для незрячих и как проходит этот процесс, специально для «Времени веры» рассказал Егор Минин.

— Как появилась идея проекта «Прикосновенный образ»?

— Отец — резчик по дереву, с 1990 года начал заниматься иконами. В 2015 году на открытии выставки омских художников в Госдуме наш депутат Олег Смолин, а он незрячий, пожалел, что не может оценить то, что видят другие. И отец предложил Олегу Николаевичу прикоснуться к резным иконам. С того времени во все выставки отца включаются иконы, которые можно трогать. И появилась идея сделать специальный проект для незрячих. Благодаря Фонду президентских грантов у нас это получилось.

Фото: предосталено Егором МИНИНЫМ

Сначала мы обзвонили все епархии Сибирского федерального округа и узнали, кто в регионах наиболее почитаем. У нас сложился список из 40 имен, мы отобрали двенадцать и прибавили к ним икону Абалакской Божьей Матери, покровительницы Сибири.

- Есть ли среди двенадцати святитель Лука, особо почитаемый в Красноярске?

- Обязательно, мы сразу понимали, что он будет. Он не только святитель, он еще и хирург, лечил незрячих. На каждой иконе есть еще и медальон, вместе с Лукой –

Казанская богородица, перед которой происходили чудеса исцеления и прозрения.

- Как происходит изготовление икон?

- Сначала художник работает над эскизом, рисует карандашом, чтобы детально продумать образа святых. Затем идет создание оригинала, резной деревянной иконы из липы и кедра. Затем с покрытой воском иконы снимается резиновая форма, чтобы потом тиражировать копии, и она заливается пластиком. Черный пластик –качественный неприхотливый материал, его хватит на несколько лет. На создание оригинала уходит несколько месяцев, а копия заливается три минуты: пластик моментально нагревается до семидесяти градусов, а потом быстро остывает. И абсолютно точно передает рельеф деревянной иконы.

Фото: предосталено Егором МИНИНЫМ

В этом году мы передали шесть комплектов по семь икон в дар региональным организациям Всероссийского общества слепых в Барнауле, Кемерове, Красноярске, Новосибирске, Омске и Томске. Красноярск стал самой дальней точкой нашего маршрута. Очень понравился ваш город. В дальнейшем планируем продолжить проект, и на очереди еще шесть сибирских городов: Горно-Алтайск, Абакан, Кызыл, Иркутск, Чита, Улан-Удэ.

Наша справка

В 1993 году резная икона Павла Минина «Господь Вседержитель» была подарена патриарху Московскому и всея Руси Алексию II во время его посещения Омска.

В 1996 году его икона «Свт. Николай Чудотворец» преподнесена первому президенту России Борису Ельцину.

В 2017 году сын Егор на форуме «Таврида» подарил икону отца Владимиру Путину.

Фото: предосталено Егором МИНИНЫМ

КОНКРЕТНО

Что будет с тактильными иконами в Красноярске

Об этом рассказала Валентина Прудкова, председатель Красноярской краевой организации ВОС:

- 9 октября митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон придет к нам в общество, на Мира, 22, и освятит эти иконы. Затем мы устроим выставки в крупных городах края – этот проект рассчитан на полгода, а то и на год. Затем иконы будут переданы в храмы городов Норильска, Минусинска, Ачинска и Канска, чтобы быть ближе к незрячим верующим. Три иконы останутся в Красноярске, в разных храмах на левом и правом берегу. И, конечно, мы хотим, чтобы таких икон было больше.