Какой пылесос выбрать для домашней уборки

Порой кажется, что пыль в доме никогда не исчезнет и бороться с ней бессмысленно. Моешь, трешь, выдуваешь, но уже через пару часов она снова на всех поверхностях. Полностью избавиться от пыли невозможно, а вот уменьшить ее количество – легко! Но только при условии правильных помощников. Доверьтесь умной технике! Ежедневная уборка может стать более эффективной с пылесосами Kаrcher (Керхер). В линейке этого производителя полный модельный ряд пылесосов - от компактных до более объемных. За счет своей универсальности они пользуются большим спросом. Тем более что в октябре 2020 года отдельные модели можно приобрести с внушительной скидкой. Расскажем о каждой из них подробнее.

Идеальное решение для аллергиков

Если в вашей семье есть аллергики, то пылесос с аква-фильтром DS 6 Premium Mediclean – идеальное решение! Он позаботится не только о чистоте дома, но и воздуха. Все благодаря трехступенчатой системе фильтрации: аквафильтру, промежуточному фильтру и фильтру HEPA-13. Всасываемый воздух проходит через водяной фильтр, создающий вихревые водяные потоки высокой скорости, благодаря чему грязь эффективно поглощается и задерживается водой. Аквафильтр задерживает 99,95 процентов частиц пыли. А фильтр HEPA-13 задерживает 99,99% всех частиц крупнее 0.3 мкм. Удерживает пыльцу, бактерии, споры грибков и прочих аллергенов. Аллергики могут дышать спокойно! Есть и дополнительные плюсы: автоматическое сматывание кабеля, компактность (этот пылесос не занимает много места), экономность (во время уборки тратится ничтожно мало энергии). Также имеется практичный отсек для хранения принадлежностей.

- Раньше полы в квартире приходилось мыть по два раза в день, но толку было мало, - рассказала красноярка Галина. - А с этим пылесосом уже во время третьей уборки пыли в контейнере стало собираться значительно меньше. И воздух в квартире стал чище. Меня в данной модели все устраивает. Справляется с пылью и мусором на 5+! Очень легко разбирается, промывается! Любителям чистоты советую! Особенно радует, что можно продлить гарантию до 10 лет!

Если раньше за DS 6 Premium Mediclean вам пришлось бы заплатить 26 490 рублей, то сейчас всего 22 490 рублей. Экономия – 4000!

Тихая уборка

Бытует мнение - чем выше мощность двигателя пылесоса, тем больше уровень звука. Это миф. Конструкционные особенности качественной уборочной техники, уменьшают вибрацию двигателей, снижая издаваемые звуковые волны. Ищете тихого «помощника»? Обратите внимание на безмешковый пылесос VC 3 Premium с циклонным фильтром.

Эта модель сочетает в себе высокую производительность и функциональный дизайн. Для сбора мусора - прозрачный контейнер, что позволяет контролировать его наполненность. Его можно мыть, и не придется тратиться на покупку фильтр мешков. Встроенный мультициклонный фильтр, а также HEPA 13 не пропустят даже мельчайшие пылевые частицы, в том числе вызывающие аллергию. Но самое главное - пылесос малошумный.

- Пылесос очень удобен в использовании, после уборки просто вытряхнул в мусорный бак и все! – рассказала обладательница такой модели Наталья Авдеева. – Чтобы разобрать по частям, помыть и собрать обратно, уходит минут пять. Работает тихо, громче слышно, как засасывает воздух в трубу. Маневренный, хорошо катится по линолеуму и ковру.

Прежняя цена пылесоса VC 3 Premium - 10 990 рублей. В октябре - 9 490 рублей. Экономия – 1500 рублей.

Занимает мало места

Где будете хранить? Этот вопрос очень важен, но над его ответом чаще задумываются, когда уже купили и привезли. И тут возникает проблема. Мощные, многофункциональные пылесосы часто бывают крупногабаритными, порой даже требуется дополнительное место под всевозможные насадки. Поэтому лучше заранее определиться, где будет стоянка у вашей уборочной техники. Если для этих целей планируете выделить не слишком большую площадь, то ваш вариант - хозяйственный пылесос WD 3 Premium Home. Компактный, супермощный, экономичный, идеально подходящий для внутренней уборки в домах и квартирах.

В комплекте этой модели - набор аксессуаров для уборки дома. Пылесос оснащен специальной системой фильтрации и прочным и стойким к коррозии мусоросборником из нержавеющей стали на 17 литров. Это позволяет быстро убрать любые бытовые загрязнения – от пролитой жидкости до осколков стекла. Для уборки самых «укромных уголков» в квартире можно использовать различные насадки, с помощью которых можно удалить даже самые стойкие загрязнения. Для еще большего комфорта можно снять рукоятку, чтобы поместить принадлежности непосредственно на всасывающем шланге.

Нужен перерыв? Можно воспользоваться специально предусмотренным положением «парковки» для удлинительной трубки и насадки для пола.

Скопился мусор в узких местах? Используйте практичную функцию выдува. Система замков «Pull&Push» обеспечит быстрое и надежное открывание и закрывание контейнера.

- Этот пылесос отлично подойдет для уборки мусора в самых труднодоступных местах, - Уверяет молодая мама Татьяна Котова. - К покупке советую. Пылесос не занимает много места, мощность прекрасная. Не нужно тратить много времени на уборку, для мамочек это важно.

Прежняя стоимость пылесоса WD 3 Premium Home 9490 рублей. Сейчас - 6990 рублей. Экономия – 2500 рублей.

Где купить?

Более подробно ознакомиться с различными моделями пылесосов вы сможете в Керхер Центрах компании «Кристофер» по адресам:

ул. М. Годенко, 3, тел. 223−71−71;

ул. Судостроительная, 52а, тел. 249−13−39;

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Только в Керхер Центрах на всю бытовую технику действует гарантия 5 лет!