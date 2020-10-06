Почему «Норникель» не согласен с оценкой ущерба, выставленного Росприроднадзором

«Норникель» не согласен с оценкой ущерба, выставленного Росприроднадзором Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Арбитражный суд Красноярского края принял к рассмотрению иск Енисейского межрегионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) о взыскании с Норильско-Таймырской энергетической компании вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива. Напомним, что речь идет о последствиях аварии, которая произошла 29 мая этого года на хранилище № 5 ТЭЦ-3 города Норильска.

Сумма иска немалая – 147,8 миллиардов рублей. Однако НТЭК не согласна с таким размером. По мнению компании, используя действующую методику расчетов ущерба окружающей среде, а также принимая во внимание все обстоятельства инцидента, общий размер вреда экологии составляет 21,4 миллиардов рублей. Соответственно вопрос: почему? Какие условия и параметры брались за основу расчета той и другой стороной, если по итогу получилась такая разница.

Танки для водно-топливной смеси. Предоставлено компанией "Норникель"

Уравнение с переменными

Руслан Шарафутдинов, директор Института экологии и географии СФУ, поделился своим мнением:

- Я видел расчеты ущерба, сделанные Росприроднадзором, и у меня есть ряд вопросов к тем параметрам, которые были взяты за основу. Я хотел бы задать их главе ведомства Светлане Радионовой, когда она прилетит в Красноярск 12 октября. Формула расчета включает разные параметры. Один из множителей – это время бездействия (времени реагирования). Росприроднадзор взял максимальный коэффициент, но исходя из чего его вывели?

Есть три принципиальных величины, с которыми не согласен ответчик. Первая – это как раз коэффициент бездействия (или коэффициент длительного негативного воздействия на окружающую среду). Максимальное значение 5 применяется в случае, когда нарушитель не предпринял никаких действий в течение 500 часов (более 20 суток) с момента аварии. Специалисты надзорного ведомства обосновывают свой максимум тем, что последствия аварии не были устранены в течение 500 часов.

Весь загрязненный грунт с прилегающей территории уже вывезен для рекультивации. Предоставлено компанией "Норникель"

Однако согласно сложившейся правоприменительной практики расчет коэффициента определяют по времени начала работ по ликвидации аварии, а не по времени их завершения. Этот коэффициент призван стимулировать скорейшее принятие мер и носит штрафной характер в случае их непринятия. А, как мы помним, работы на месте аварии начались в течение первых же суток: уже к утру 30 мая откачали и собрали с прилегающей территории более 100 тонн нефтепродуктов. Доступ дизтопливу в водоемы был перекрыт, прибыли специалисты, которые выставили боновые ограждения и приступили к сбору водно-топливной смести. Параллельно занялись вывозом загрязненного грунта с площадки у ТЭЦ. Иными словами еще до истечения 500 часов вовсю шла аварийно-спасательная работа с участием более 700 специалистов и более 300 единиц техники. Таким образом, коэффициент подлежит применению в размере 1,1.

Вторая величина – сколько нефтепродуктов попало в воду. По мнению Росприроднадзора – 19,1 тысячи тонн. Данные брали до 29 июня, а ведь работы по сбору не завершены до сих пор. По оценкам НТЭК, основанных на актуальных экспертных данных, объем дизельного топлива составил около 14,3 тысяч тонн.

Боновые заграждения на реке Амбарной. Предоставлено компанией "Норникель"

Наследие прошлого

И третья величина – ущерб, нанесенный почве, это 738,6 миллионов рублей. Стороны разошлись не только в площади и что к плодородным отнесены земли промышленного назначения. Росприроднадзор включил в расчеты показатели по другим загрязняющим веществам.

- Рассчитывать ущерб должен контрольно-надзорный орган. А данные для этих расчетов, я считаю, должны предоставлять ученые, - говорит эколог, лидер красноярских «Зеленых» Сергей Шахматов. – Однако брать за основу данные на 29 июня преждевременно, ведь на тот момент не были известны многие факты. В частности, объем собранных продуктов. Информация, которую получили и обрабатывают ученые Сибирского отделения РАН (в рамках Большой норильской экспедиции – прим. ред.) – это и есть важные уточняющие моменты, которые должны лечь в основу окончательного расчета ущерба. Считаю, что Росприроднадзор просто поторопился и выставил ущерб по самому простому варианту – максимальному.

Что касается других загрязняющих веществ применительно к конкретной аварии: они появились здесь задолго до нее. Во-первых, на территории Норильского промышленного района есть выходы на поверхность пород тяжелых металлов, без участия человека. Это нужно учитывать. Во-вторых, загрязнение началось, еще когда «Норникель» был государственным предприятием. То есть 85 лет назад. И в период индустриализации об экологии думали в последнюю очередь.

Определить советское наследие можно. Кстати, этим вопросом как раз занимаются участники Большой норильской экспедиции, которая 5 недель провела на Таймыре, собирая всевозможные образцы и пробы для исследований. Между тем, нынешний «Норникель» берет на себя ответственность за состояние территории, где он работает – абсолютно нормальная политика для компании, которая ориентируется на мировые экологические стандарты.

Сегодня компания добровольно и добросовестно продолжает финансировать все необходимые расходы по аварии. По предварительным расчетам общая сумма затрат уже составила около 12 миллиардов рублей. При определении размера вреда окружающей среде затраты на ликвидацию последствий должны быть учтены.

После аварии поврежденный резервуар снесли, а остальные подвергли тщательному осмотру Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

В интересах региона

Вице-премьер правительства Виктория Абрамченко прокомментировала, что методику расчета ущерба природе от деятельности предприятий необходимо усовершенствовать. Чтобы ее могли одинаково считать и контрольные органы, и природопользователи. И тогда не будет разночтений в суммах.

Однако есть еще один момент, который требует обсуждения.

- Аргументы «Норникеля» считаю обоснованными. Но главную проблему я вижу в другом, - высказывает свою позицию Сергей Шахматов. - Если суд взыщет с НТЭК почти 150 миллиардов рублей и они уйдут в федеральный бюджет, то они растворятся в нем и будут направлены на любые другие нужды, только не на экологию. Тогда Красноярский край не получит части налога на прибыль. Деньги уйдет – а экологическая проблема останется, и кто тогда будет ликвидировать последствия аварии?

Многие местные политики, депутаты Заксобрания края единодушны: деньги должны остаться в регионе. На них компания должна провести реабилитацию природы Таймыра, реализовать программы помощи коренным малочисленным народам Севера.