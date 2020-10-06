Красноярские перевозчики обновили треть подвижного состава

Новые машины будут работать на маршрутах № 3, 38, 90 Фото: Мария ЛЕНЦ

Несмотря на пандемию, большое снижение пассажиропотока и, как следствие, сложную экономическую ситуацию, некоторые перевозчики все-таки купили новые машины для своих маршрутов в 2020 году.

С начала октября на маршрутах № 3 и № 38 будет работать по одной машине с завода, на маршрут № 90 выйдут три новых автобуса. Это автобусы марки ПАЗ нового поколения – со специальной площадкой для размещения маломобильных пассажиров, с широкой задней дверью, низким уровнем пола и механической аппарелью. Как внутри, так и снаружи есть кнопка вызова экипажа для организации посадки/высадки инвалидов. Помимо низкопольной конструкции задней площадки, в автобусах установлена система наклона кузова для удобства входа и выхода пассажиров. Все новые автобусы экологического класса Евро-5.

У автобусов низкий уровень пола и удобная площадка для подъема колясок Фото: Мария ЛЕНЦ

«Пандемия серьезно скорректировала наши планы по приобретению подвижного состава. Доходы упали, а цены на новый транспорт существенно выросли. Стоимость одной машины среднего класса вместимости почти 5 миллионов рублей. В планах было обновить 10% нашего парка, а получается только 3%», - говорит перевозчик Константин Кнапнугель.

Автобусы маркированы - особо отмечен вход для пожилых людей, маломобильных граждан и родителей с колясками Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, в феврале этого года в свой первый рейс отправился новый троллейбус, разработанный заводом «Транс-Альфа» в Вологде. Модель нового поколения «Авангард» обладает высокой маневренностью и плавностью движения. И главное, имеет автономный ход до 20 км. Это полностью низкопольная машина с пандусом для маломобильных пассажиров. В салоне, рассчитанном на 90 человек, установлены камеры видеонаблюдения, монитор для информирования пассажиров, а также USB-порты на поручнях для зарядки гаджетов. Сейчас этот троллейбус работает на первом магистральном маршруте № 15.

В июне два новых автобуса большого класса производства Минского автомобильного завода вышли на маршруты № 43 и № 80. Машины низкопольные и оборудованы аппарелью для маломобильных пассажиров. В салонах, рассчитанных на 100 человек, установлены видеокамеры и автоинформаторы.

Удобная задняя дверь Фото: Мария ЛЕНЦ

«В этом году муниципальный парк также пополнят 30 автобусов и 10 троллейбусов, безвозмездно переданных Красноярску Правительством Москвы. Все машины экологического класса Евро-4 и Евро-5, низкопольные и оборудованные аппарелью для перевозки маломобильных пассажиров. Планируется, что до конца года обновленный транспорт выйдет на городские маршруты. Работа в этом направлении продолжается – ведутся переговоры о передаче Красноярску еще 40 автобусов», - отметил заместитель руководителя департамента транспорта Игорь Манченко.

Площадка для колясок Фото: Мария ЛЕНЦ

Всего за последние 2,5 года муниципальные и коммерческие перевозчики обновили подвижной состав своих парков на 392 автобуса и 2 троллейбуса, что составляет больше трети от общего количества городского транспорта. Из них 140 единиц – это абсолютно новые машины с завода-изготовителя. В 2018 году на улицы города вышло более 70 новых автобусов, в 2019 – 57 автобусов и один троллейбус.