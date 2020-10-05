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«Зима, ты не рано?»: первый снег ворвался в Красноярск

Первый снег - засыпало весь Красноярск
Ася ЖУКОВА
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Салют, зима!

Салют, зима!

Фото: Мария ЛЕНЦ

В ночь на вторник, 6 октября, в Красноярске прошел первый снег: засыпало все – улицы, дворы, парки со скверами… И снег не прекращается – идет и идет.

Машины стоят под "шубой".

Машины стоят под "шубой".

Фото: Мария ЛЕНЦ

Впрочем, о сюрпризе погоды синоптики предупреждали заранее – еще на прошлой неделе. А дорожные полицейские призывали побыстрее переобувать машины. Но верить не особенно хотелось. Поэтому резину с летней на зимнюю сменили не все. Так что многие авто будут встречать снегопад во дворе – выехать на них владельцы не рискнут.

Снег валит мокрый, тает быстро.

Снег валит мокрый, тает быстро.

Фото: Ася ЖУКОВА

Зелень и краски осени, все ушло под снег. Фото: Полина КУЗНЕЦОВА.

Зелень и краски осени, все ушло под снег. Фото: Полина КУЗНЕЦОВА.

Машины переобули далеко не все.

Машины переобули далеко не все.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Зато такси пока не взвинтили цены, надо пользоваться, - переговариваются красноярцы в соцсетях. – Сейчас все проснутся, поедут на работу, скорее всего, обычных ценников не жди – взвинтят.

Город засыпало в одну ночь.

Город засыпало в одну ночь.

Фото: Ася ЖУКОВА

Вчерашние пейзажи не узнать.

Вчерашние пейзажи не узнать.

Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Многие сегодня решат воспользоваться такси.

Многие сегодня решат воспользоваться такси.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Первый снегопад пришел - четко по прогнозу. Снег валит мокрый, довольно быстро тает, на улице еще тепло. Но выглядит эффектно: когда яркие краски осени поглощает зимний монохром.

Снег идет и идет.

Снег идет и идет.

Фото: Ася ЖУКОВА

Такого погодного сюрприза ожидали не все.

Такого погодного сюрприза ожидали не все.

Фото: Мария ЛЕНЦ

По предварительной информации гидрометцентра, снег будет идти чуть ли не неделю. Причем на улице ожидается не теплее плюс 4 градусов. А ночью – уже легкие морозцы, от минус 1 до минус 3.

До нового года осталось всего ничего.

До нового года осталось всего ничего.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Зима, ты надолго?

Зима, ты надолго?

Фото: Ася ЖУКОВА

А вот и первые аварии - автобус и легковушка.

А вот и первые аварии - автобус и легковушка.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

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