Салют, зима! Фото: Мария ЛЕНЦ

В ночь на вторник, 6 октября, в Красноярске прошел первый снег: засыпало все – улицы, дворы, парки со скверами… И снег не прекращается – идет и идет.

Машины стоят под "шубой". Фото: Мария ЛЕНЦ

Впрочем, о сюрпризе погоды синоптики предупреждали заранее – еще на прошлой неделе. А дорожные полицейские призывали побыстрее переобувать машины. Но верить не особенно хотелось. Поэтому резину с летней на зимнюю сменили не все. Так что многие авто будут встречать снегопад во дворе – выехать на них владельцы не рискнут.

Снег валит мокрый, тает быстро. Фото: Ася ЖУКОВА

Зелень и краски осени, все ушло под снег. Фото: Полина КУЗНЕЦОВА.

Машины переобули далеко не все. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Зато такси пока не взвинтили цены, надо пользоваться, - переговариваются красноярцы в соцсетях. – Сейчас все проснутся, поедут на работу, скорее всего, обычных ценников не жди – взвинтят.

Город засыпало в одну ночь. Фото: Ася ЖУКОВА

Вчерашние пейзажи не узнать. Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Многие сегодня решат воспользоваться такси. Фото: Мария ЛЕНЦ

Первый снегопад пришел - четко по прогнозу. Снег валит мокрый, довольно быстро тает, на улице еще тепло. Но выглядит эффектно: когда яркие краски осени поглощает зимний монохром.

Снег идет и идет. Фото: Ася ЖУКОВА

Такого погодного сюрприза ожидали не все. Фото: Мария ЛЕНЦ

По предварительной информации гидрометцентра, снег будет идти чуть ли не неделю. Причем на улице ожидается не теплее плюс 4 градусов. А ночью – уже легкие морозцы, от минус 1 до минус 3.

До нового года осталось всего ничего. Фото: Мария ЛЕНЦ

Зима, ты надолго? Фото: Ася ЖУКОВА