Салют, зима!
Фото: Мария ЛЕНЦ
В ночь на вторник, 6 октября, в Красноярске прошел первый снег: засыпало все – улицы, дворы, парки со скверами… И снег не прекращается – идет и идет.
Машины стоят под "шубой".
Фото: Мария ЛЕНЦ
Впрочем, о сюрпризе погоды синоптики предупреждали заранее – еще на прошлой неделе. А дорожные полицейские призывали побыстрее переобувать машины. Но верить не особенно хотелось. Поэтому резину с летней на зимнюю сменили не все. Так что многие авто будут встречать снегопад во дворе – выехать на них владельцы не рискнут.
Снег валит мокрый, тает быстро.
Фото: Ася ЖУКОВА
Зелень и краски осени, все ушло под снег. Фото: Полина КУЗНЕЦОВА.
Машины переобули далеко не все.
Фото: Мария ЛЕНЦ
- Зато такси пока не взвинтили цены, надо пользоваться, - переговариваются красноярцы в соцсетях. – Сейчас все проснутся, поедут на работу, скорее всего, обычных ценников не жди – взвинтят.
Город засыпало в одну ночь.
Фото: Ася ЖУКОВА
Вчерашние пейзажи не узнать.
Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Многие сегодня решат воспользоваться такси.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Первый снегопад пришел - четко по прогнозу. Снег валит мокрый, довольно быстро тает, на улице еще тепло. Но выглядит эффектно: когда яркие краски осени поглощает зимний монохром.
Снег идет и идет.
Фото: Ася ЖУКОВА
Такого погодного сюрприза ожидали не все.
Фото: Мария ЛЕНЦ
По предварительной информации гидрометцентра, снег будет идти чуть ли не неделю. Причем на улице ожидается не теплее плюс 4 градусов. А ночью – уже легкие морозцы, от минус 1 до минус 3.
До нового года осталось всего ничего.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Зима, ты надолго?
Фото: Ася ЖУКОВА
А вот и первые аварии - автобус и легковушка.
Фото: Мария ЛЕНЦ