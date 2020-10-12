Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 12 октября 2020: проведено более миллиона тестов на COVID-19

Ежедневно регистрируются новые случаи заболевания
Фото: Мария ЛЕНЦ
По данным специалистов регионального Роспотребнадзора на утро 12 октября в Красноярском крае всего зарегистрировано 21 565 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки – 176 случаев. Из них в краевом центре – 41.
Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения - 750,2. Темп прироста за сутки – 0,8 процентов.
Выздоровели за сутки только 10 человек, всего с начала пандемии - 16 008. Умерли 575 пациентов, за последние сутки трое.
Под медицинским наблюдением на дому находится всего 3394 человек (+ 369).
Почему важно носить маску Фото: оперштаб
Проведено тестов на коронавирус всего 1057266 (+4937).
Снято с медицинского наблюдения 41788 жителей (за последние сутки – 203).
«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что наш регион находится на третьем этапе снятия ограничений. В общественных местах необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски. Даже если чувствуете себя абсолютно здоровым, ведь у многих коронавирус протекает бессимптомно, но человек при этом может быть заразен. Если уж почувствовали себя плохо - останьтесь дома.
Симптомы коронавируса Фото: оперштаб
В оперштабе по борьбе с коронавирусом предупреждают: «Коронавирус может протекать, как обычное ОРВИ, поэтому важно при любом недомогании ограничить контакты с окружающими и обратиться за медицинской помощью. Старайтесь избегать мест массового скопления людей».
Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8-800-100-56-53.