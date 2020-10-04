«Это все по приколу»: в Красноярске 15-летний подросток поставил на колени «обидчиков» и заставил извиняться

В Красноярске 15-летний подросток поставил на колени «обидчиков» и заставил извиняться. Стоп-кадр видео

- Ты к Зауру претензии имеешь? – звучит голос за кадром. – На камеру говори.

Ночь, пустая дорога где-то на окраине или на пустыре, белый автомобиль, напоминающий отечественные «Жигули», и несколько человек, устроивших разборки при неясном свете фонаря.

Перед камерой телефона – молодой человек в униформе и с нашивками (в которых некоторые распознали принадлежность к казакам, но на самом деле на видео это непонятно).

- К нему претензий не имею, - отвечает избитый молодой человек.

- На колени вставай.

Тот опускается на землю и произносит под диктовку, что к Зауру претензий не имеет. Вместе с ним и его товарищ.

Это видео появилось сначала в мессенджерах, откуда перекочевало в социальные сети (или наоборот) и вызвало бурное обсуждение. Одни считают, что молодой человек поплатился за то, что не следит за своими словами, он якобы обозвал Заура человеком с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Другие настаивают, что сначала избить парня, а затем поставить его на колени и заставить просить прощения – это не восстановление справедливости, а унижение человеческого достоинства.

Сам обиженный, которому оказалось всего 15 лет, быстро смекнул (или ему подсказали), что он сильно перегнул палку. И тогда он запустил следом другой ролик (его мы показать не может, там подросток постоянно курит сигарету).

- Это я, Заур М., еще раз говорю, что этот видос – просто дезинфицирован, такого не было, мы просто сняли этот ролик. Мы можем этого пацана предоставить, он скажет что такого не было... Нет разницы, кто какой национальности, нет плохой нации, есть плохие люди. Надо уважать каждую нацию. Мы просто видеоролик сняли, так, по приколу. Этот парень, которого я * (бил – прим. ред.), скажет, что такого реально не было.

Однако второй ролик, похоже, только подлил масла в огонь. И тогда Заур выпустил третий. Уже без сигареты и без лихой смелости в глазах. И принес свои извинения за то, что унизил человеческое достоинство. Извинился и перед теми, кто увидел это видео в социальных сетях.