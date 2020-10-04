Красноярская мэрия отчиталась, как обстоят дела с бродячими собаками Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская мэрия отчиталась, как обстоят дела с бродячими собаками. Сейчас работа идет по муниципальным контрактам, которые заключены с двумя подрядчиками – «Бездомный пес» и ИП «Бурков». Отловленные животные доставляются в пункт передержки, их осматривает ветеринар. Если у собаки выявляют признаки немотивированной агрессивности, то ее оставляют на пожизненное содержание в приюте. Сейчас там находятся 34 собаки, отловленные в городе, и еще множество собак, которых волонтеры доставили туда самостоятельно. С начала год было стерилизовано уже 1683 животных, их вернули в среду обитания.

С наступлением холодов в городе наблюдается миграция животных. Они приходят из дачных поселков, где летом у них была кормовая база. Поэтому все бригады, обслуживающие заявки жителей, а также патрульные группы, которые работают в каждом районе города, начинают фиксировать новые места сбора животных и пути их передвижения. Вся информация оперативно передается отловщикам. Только за прошлую неделю в Красноярске по заявкам, поступившим в службу 005, были отловлены 72 собаки.

Также в каждом районе еженедельно проверяются промышленные базы, гаражные массивы, стройки и территории предприятий, где держат так называемых «корпоративных» животных. Те, кто отвечает за животных, должны проследить, чтобы каждая такая собака, особенно если она не живет на привязи, была стерилизована и чипирована. Иначе собаки просто будут отловлены, как обычные бродячие.

В администрации Красноярска рассказали, что в городе действуют 2 программы бесплатной стерилизации животных. «Бездомный пес» выиграл президентский грант, оборудовал операционную и совершенно бесплатно по предварительной записи стерилизуют животных, которых приводят хозяева или волонтеры.

С августа по сегодняшний день волонтеры провели уже 150 таких бесплатных стерилизаций. Запись желающих идет на сайте и в соцсетях зоозащитников из «Бездомного пса» уже на ноябрь. Вторая программа запущена в Красноярске на принципах софинансирования стерилизации домашних животных по льготным ценам.