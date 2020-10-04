Коронавирус в Красноярске, последние новости на 4 октября 2020: и вновь растет количество погибших

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 4 октября 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

Информация о коронавирусе в Красноярске и крае на утро 4 октября, предоставленная оперативным штабом. Всего зафиксировано 20 345 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за минувшие сутки число заболевших возросло на 113 человек. Наибольший рост по-прежнему отмечается в Красноярске – 23 случая (всего 9 291), в Ачинске – 8 (всего 1 168) и по 6 новых случаев в Норильске (всего 858) и Канске (418).

Выздоровели и выписаны за сутки 78 человек, всего с начала пандемии – 15 553. За сутки от коронавируса погибли 2 человека, всего – 557.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 707,9. Темп прироста за сутки – 0,6 %. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 2556 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 180. Снято с медицинского наблюдения 40 162 человек, в том числе за последние сутки – 192. Проведено тестов на коронавирус всего 993 703, из них за последние сутки 7 808.