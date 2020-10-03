Коронавирус в Красноярске, последние новости на 3 октября 2020: идет рост числа заболевших

Масочный режим и правила безопасности не отменяют. Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 2 октября в Красноярском крае зарегистрировано уже 20 232 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. Суточное количество заболевших продолжает увеличиваться.

В том числе за последние сутки 115 новых случаев. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 704,0. Темп прироста за сутки – 0,6 %.

Конкретно в Красноярске – 26 новых случаев, по 9 – в Ачинске и Шарыпово, в остальных городах и районах цифры намного меньше, в большинстве статистика не изменилась.

Вылечились и выписались за сутки 79 человек, а всего с начала пандемии - 15 475 человек. Количество погибших за сутки увеличилось на одного и составляет 555 человек.

Под медицинским наблюдением 2 568 человек, плюс 201 новый за сутки. Снято с наблюдения за последние сутки – 178 человек, а всего 39 970 человек. Проведено тестов на коронавирус всего 985 895, из них за последние сутки 8 151.

Третий этап снятия ограничений, действующих из-за COVID-19 был введен 28 августа и должен был закончится, но он продлен на неопределенный срок. О полном снятии всех ограничений речь уже не идет. Как отметил председатель правительства Красноярпсокго края Юрий Лапшин: "Сейчас на общем фоне вхождения в эпидемиологический сезон - это сезонные респираторные инфекции, грипп и все остальное. Мы видим рост заболеваемости по коронавирусу в зарубежных странах, по административным центрам - Москве и Питеру. По опыту весны помним, что сначала зарубежные страны, потом Москва, а потом субъекты РФ".

Напоминаем телефон круглосуточной «горячей линии» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.