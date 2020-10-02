Сайты с рецептами «коктейля Молотова» нашла прокуратура в Красноярском крае Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Два сайта с рецептами «коктейля Молотова» обнаружили сотрудники прокуратуры Каратузского района в интернете во время мониторинга, просматривая по ключевым фразам поисковик на предмет ресурсов с незаконной информацией.

Обычно на запросы попадаются статьи, например, по истории этой горючей жидкости, которая сыграла свою роль в Великой Отечественной войне. Нарушения в этом нет. Но каратузцы натолкнулись на сайты, где было размещено подробное описание различных вариантов и технологий, инструкции, как своими руками изготовить взрывчатое вещество, рекомендации по усилению взрывоопасного эффекта. Одним словом, исчерпывающий самоучитель для начинающих террористов.

- При этом вход на сайты был свободным, не нужно было предварительной регистрации и пароля. Ознакомиться с содержанием страниц и скопировать информацию в электронном варианте мог любой пользователь. Не было никаких ограничений, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры.

По закону распространение подобной информации в открытом доступе на территории Российской Федерации запрещено. Прокуратура обратилась с иском в суд, после чего оба сайта были закрыты.

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