Победа красноярцев: правобережная набережная стала лучшим архитектурным произведением в Сибири

Правобережная набережная стала лучшим архитектурным произведением в Сибири Фото: Мария ЛЕНЦ

Отличная новость: авторский коллектив проекта «Благоустройство правобережной набережной Енисея в Красноярске» получил Гран-При – главную награду XХ Межрегионального фестиваля «Зодчество в Сибири – 2020» и золотой диплом в номинации «Благоустройство». А в общем итоге красноярские архитекторы привезли в разных номинациях 4 золотых диплома, 2 серебряных и 3 поощрительных.

Мероприятие прошло в Иркутске в прошлые выходные. Чтобы понять, как высоки награды, сообщим: на конкурс были присланы 165 работ из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Барнаула, Томска, Омска, Кемерово, Новокузнецка, Красноярска, Братска, Иркутска, Улан-Удэ, Хабаровска.

Все, что мы сегодня видим в границах от Коммунального поста до улицы Ярыгина – это результат совместной работы пяти творческих коллективов Красноярска: «АДМ», «Тектоника», «Ред-Бизнес», «АНИКС», «Гражданпроект». Авторы проекта – Алексей Мякота, Евгений Зыков, Юлия Кузнецова, Алексей Спиридонов. Они изначально определили задачи – превратить набережную в пространство для отдыхающих всех возрастов и интересов.

Облагородили пешеходную часть, сохранили деревья и кустарники и подсадили новые. И это ведь не все. В планах 2021 года – проектирование и реализация водно-ландшафтных парков, создание третьего яруса и обустройство на нем локаций для инфраструктуры услуг.

Эко-парк «Гремачая грива» привез золотой диплом в номинации «Благоустройство» Фото: Мария ЛЕНЦ

Добавим, что золотой диплом в номинации «Благоустройство» получил и проект второй очереди эко-парка «Гремячая грива». Его разрабатывал тот же творческий коллектив, что работал над проектом правобережной набережной, и плюс Ирина Крылова и Сергей Ямалетдинов из Центра прототипирования и промышленного дизайна.

Победители регионального этапа фестиваля примут участие в Международном фестивале «Зодчество-2020», который состоится в Москве.