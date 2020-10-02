Мечты юных летающих лыжников сбылись

Самый яркий момент открытия – прыжки. Зрители в восторге, над Сопкой вновь «летают» лыжники. И впервые без снега! Фото: Мария ЛЕНЦ

Этого события ждали давно. Ранее на сопке были трамплины, построенные полвека назад. Готовясь к Зимней универсиаде-2019, старые сооружения разобрали, запроектировали и построили новые.

Для кого они предназначены? В чем уникальность объектов? Чему рады тренерыи дети? Каковы впечатления спортсменов после первых прыжков? Мы побывали на месте события и готовы рассказать вам все подробности.

Для чего? Для кого?

На «Сопке» - празднично и многолюдно. Ветераны спорта, тренеры, дети, родители, директора спортивных школ - все в ожидании официального открытия и первых прыжков.

Оркестр играет гимн. Второклассник Дима из лицея №1 знает все слова и поет. Мальчик только записался в школьную лыжную секцию, и у него все впереди…

Фото: Мария ЛЕНЦ

Девчонки – в первых рядах у сетки, телефоны - наготове. Волнуются, как все пройдет: будут прыгать подруги из спортивной школы…

Новый комплекс – это два тренировочных трамплина высотой 20 и 40 метров. Здесь дети и подростки будут тренироваться, отрабатывать технику прыжков, сдавать контрольные нормативы для присвоения спортивных разрядов, соревноваться.

Трамплины – всесезонные, можно заниматься круглый год - и зимой, и летом. Когда нет снега, используется искусственное скользящее покрытие.

Трамплины в будущее

Слово для приветствия – министру спорта края. Видно, что Павел Ростовцев очень рад – долгожданное событие, непростой объект, в том числе и с технической точки зрения, много вложено сил, личного участия.

От имени губернатора министр благодарит ветеранов, поздравляет спортсменов, их тренеров, родителей. Эмоций не скрывает:

- Мечта юных летающих лыжников сбылась! Искренне желаю, чтобы эти трамплины стали трамплином в вашу спортивную карьеру.

Уверен, что появление этих объектов расширит наши спортивные возможности в подготовке спортсменов по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью и приведёт к достойным результатам.

На «Сопке» будут тренироваться воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта. Сейчас их 190, возможно, станет больше.

- Ребята очень ждут, - не скрывает Илья Шеходанов, тренер по лыжному двоеборью. Минуту назад Илья лично протестировал трамплины и доволен:

- Рабочие! Теперь все есть для тренировок!

Довольны и спортсмены.

- Очень рады, - говорит Светлана Пивоварова, 14-летняя спортсменка сборной команды Красноярского края по прыжкам на лыжах с трамплина. - Здесь можно тренироваться круглый год и не нужно ездить далеко. Сейчас мы ездим несколько раз в год в Нижний Тагил, живем там по две недели, в школе приходится сдавать все экстерном.

Светлана занимается прыжками уже 5 лет, приехала в Красноярск из Иркутской области. Признается, что все друзья, узнав вид спорта, удивляются ее выбору и смелости - «прыгать с такой высоты!».

Кстати, мы обратили внимание, как много девчонок было на церемонии открытия. Новая мода?

- После того как женское лыжное двоеборье признали несколько лет назад официальным видом спорта, девочек действительно стало больше, - объясняет нам Наталья Жоголева, директор спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта.- Что привлекает? Экстрим!

По словам директора, новый комплекс крайне важен для тренировочного процесса. Нет возможности возить на тренировки в другие города за тысячи километров две сотни детей. Теперь ситуация изменилась. Не мы будем ездить, а к нам. «Сопка» станет тренировочной базой и для спортсменов из других городов Сибири.

Существенный плюс – освещение, зимой можно прыгать и по вечерам, комплекс будет открыт до 22.00.

На «Сопке» начинается новая жизнь, уже можно приглашать зрителей, а поклонников у этого экстремального, зрелищного вида спорта немало. В декабре здесь пройдет открытие зимнего сезона для прыгунов на лыжах. В феврале 2021 года новый комплекс примет финал Кубка Сибири по прыжкам на лыжах с трамплина, а в марте – всероссийские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью «Сибирские звездочки».

Новые высоты

О том, насколько серьезное значение имеет комплекс для подготовки спортсменов, говорит приезд на открытие президента Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья страны Дмитрия Дубровского.

В России сейчас чуть больше десятка регионов, которые развивают прыжки с трамплина, Красноярский край - в их числе.

Понятно, что любой президент спортивной Федерации мечтает о том, чтобы именно его вид развивался в регионах, о достойном резерве для сборных команд.

Сейчас в сборной страныпо лыжному двоеборью 4 представителя Красноярского края. В основном составе женской команды – Анастасия Гончарова, в юниорском – Диана Федорова, в резерве - Данил Курочкин и Никитина Маклыгин. Новые трамплины – это развитие.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Надеемся, что в скором времени в Красноярске появятся и более мощные трамплины, и мы будем проводить соревнования всероссийского и международные уровня, - обозначил приоритеты Дмитрий Дубровский.

И такая работа в крае ведется. По словам Павла Ростовцева, строительство 60-метрового трамплина - принципиальная позиция губернатора Александра Усса. С помощью федерации или на средства краевого бюджета, но в Красноярске трамплин должен быть.

- Проектное расположение трамплина близко с трассами ски-кросса и слоупстайла. Сейчас мы ищем оптимальные варианты с федерацией фристайла и сноуборда, как только найдём, приступим к строительству, - уточнил министр спорта.

Только цифры

20-метровый трамплин возведен в рамках проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», на его строительство выделено 20,8 млн рублей из федерального бюджета и 17 млн из краевого. 40-метровый трамплин построен по краевой программе развития физической культуры и спорта, его стоимость - 40,65 млн рублей.

На заметку!

«Спорт – норма жизни»

Новые трамплины в Красноярске – часть проекта «Спорт – норма жизни». Федеральный проект с таким названием красноярцы знают хорошо. И хотя старт был недавно, в 2019 году, в крае уже много сделано. Причем того, что можно увидеть и «потрогать». К примеру, во многих поселках и городах края уже открыты площадки ГТО или, как их называют красноярцы, уличные спортзалы. Проект, который лично контролирует и губернатор края, и министр спорта, очень амбициозный и долгожданный. И речь не только и не столько о профессиональном спорте, сколько об обычных людях, о занятиях физкультурой.

В доказательство – неполный список крупных спортивных объектов, которые в краеуже построены или будут сданы в ближайшее время: крытый каток с искусственным льдом в Канске, стадион в Абане, лыжно-биатлонный комплекс в селе Верхнепашино, физкультурно-спортивный центр в Новоселове, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Боготоле, вторая очередь спорткомплекса «Авангард», физкультурно-спортивный центр в Солонцах, спорткомплекс в Туруханске, крытая спортивная площадка в Курагинскомрайоне, физкультурно-оздоровительный комплекс в Сухобузимском, бассейн в Минусинске, физкультурно-спортивный центр с бассейном в Кодинске.

А что в итоге? Очень вероятно, и это замечательно, что к 2024 году будет выполнена основная задача федерального проекта – половина красноярцев и жителей края станут постоянно заниматься спортом или физической культурой.

Из истории

Знаете, как писали в советских газетах о развитии прыжкового спорта в середине 20 века? «С каждым годом растет число колхозников, занимающихся прыжками с трамплина. Этот увлекательный и полезный вид спорта способствует воспитанию смелости, ловкости, находчивости». И это не гипербола. Во многих городах страны были целые комплексы трамплинов, а летающие лыжники – кумирами миллионов. Посмотрите на фото красноярской Сопки 70-х. Толпы зрителей, все березы – в мальчишках. А зарождался спорт еще в 20-х, с обычных лыжных прогулок и праздников здоровья. Незадолго до войны были построены малый учебный и большой 35-метровый трамплины для прыжков на лыжах. Красноярцы очень быстро научились прыгать. Хотя учиться можно было только по статьям из газеты «Красный спорта», фотографиям и рассказам. Уже в марте 1940 года Красноярск встречал участников горнолыжного первенства СССР на 75-метровом трамплине.

В 70-80-х годы в Каштаке и на Сопке было несколько комплексов трамплинов, в том числе 70-, 90- и 100-метровые. Росли вышки, росли чемпионы. Красноярск принимает чемпионаты, Кубки СССР, особая гордость - зимние спартакиады народов. К одной из нихна Сопке был построен лучший в стране трамплин – 120 метров.

Соревнования, рекорды, медали - в нашем городе на самом деле славные традиции этого вида спорта.

В 2022 году Красноярский край отметит 90лет со дня зарождения лыжного двоеборья и прыжков на лыжах с трамплина. Есть надежда, что современный комплекса трамплинов – новая страница в спортивной биографии края. Есть надежда, что все получится, по крайней мере, руководство края настроено серьезно.