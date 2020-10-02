На Богучанской ГЭС подвели итоги акции «Помоги собраться в школу»

Молодежный совет Богучанской ГЭС передал в «Комплексный центр социального обслуживания населения» Кежемского района учебные и канцелярские принадлежности, собранные коллективом станции во время волонтерской акции «Помоги собраться в школу». Тетради, пеналы, альбомы для рисования, карандаши и другие необходимые для учебы предметы передают малообеспеченным семьям Кежемского района, находящимся в трудной жизненной ситуации.

«2020 год стал непростым для многих семей, поэтому в дополнение к пунктам сбора в Административно-бытовом и Служебно-производственном корпусах станции мы установили дополнительный в холле ведомственной гостиницы «Люкс» в городе Кодинске. Хочу поблагодарить всех, кто проявил солидарность и принял участие в акции», - сказал председатель Молодежного совета Илья Колосов.

ПАО «Богучанская ГЭС» регулярно оказывает помощь образовательным и социальным учреждениям Кежемского района в рамках программы благотворительной деятельности, а также отдельным жителям района по их просьбам и обращениям. Школам и детским садам выделяются средства на приобретение спортивного и учебного инвентаря, организации инклюзивного образования, поездок на соревнования и конкурсы. В 2020 году все средства программы были направлены на приобретение медицинского оборудования для Кежемской районной больницы.

Традиционные акции «Помоги собраться в школу» и «Чемодан добра» проходят во всех регионах присутствия Группы РусГидро. В Красноярском крае гидроэнергетики поддерживают совместную акцию министерства социальной защиты и других ведомств, в рамках которой открываются сотни пунктов приема помощи. Кроме этого, ежегодно во время проведения акции на специальные счета поступают десятки миллионов рублей.

Акция «Помоги собраться в школу» является частью программы благотворительной деятельности Богучанской ГЭС, которая формируется на основе обращений граждан и общественных организаций города Кодинска и Кежемского района Красноярского края. Ежегодно энергетики оказывают адресную помощь детским садам и школам города, муниципальным учреждениям и общественным объединениям. В 2019 году в кодинской школе №4 при финансовой поддержке ПАО «Богучанская ГЭС» созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов: на средства, выделенные энергетиками, в школе появится пандус и специальная коляска для перемещения в здании.

Стремясь быть социально ответственной компанией, РусГидро реализует комплексную благотворительную программу, направленную как на воспитание нового поколения профессиональных энергетиков, так и на формирование благоприятной социальной среды и улучшение качества жизни во всех регионах присутствия предприятий компании. Приоритетными направлениями благотворительной программы РусГидро, в рамках которых ведется системная работа, являются: образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, поддержка благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры регионов.