Коронавирус в Красноярске, последние новости на 2 октября 2020: еще 3 человека погибли

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 2 октября 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на утро 2 октября в Красноярском крае официально зарегистрировано всего 20 117 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Край еще накануне перешагнул планку в 20 тысяч зараженных. За минувшие сутки новых случаев добавилось 116. Из них больше всего в Красноярске – 25 (всего 9242), в Канске – 13 (всего 408) и по 9 новых случае в Ачинске и Лесосибирске (1151 и 283 человека соответственно). Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 700,0. Темп прироста за сутки – 0,6 %.

Количество вылечившихся – за сутки плюс 80, всего с начала пандемии – 15 396. Погибших – за сутки 3 человека, всего – 554. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 2 545 человеке, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 255. Снято с медицинского наблюдения 39 792 человека, в том числе за последние сутки – 221.

Проведено тестов на коронавирус всего 977 744, из них за последние сутки 8 917.

Напоминаем телефон круглосуточной «горячей линии» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.