Красноярскому школьному музею вручили сертификат на 300 тысяч рублей

Депутат Законодательного собрания Красноярского края, региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Евгений Петренко посетил краеведческий музей имени Героя Советского Союза И.А.Борисевича средней школы №148. Парламентарий познакомился с экспозициями музея, пообщался с сотрудниками и воспитанниками, и вручил подарочный сертификат на сумму 300 тысяч рублей за победу в федеральном конкурсе.

Напомним, музей стал лауреатом федерального этапа всероссийского конкурса проекта «Историческая память» на лучший школьный музей, уголок или комнату памяти Великой Отечественной войны в номинации «Городской музей».

Ученики школы показали парламентарию залы краеведческой, археологической, военно-патриотической тематики и экспозиции, среди которых: «Герой Советского Союза И. А. Борисевич», «По следам поисковых экспедиций, по местам боев воинов-сибиряков», «Их имена не забудем. Памяти воинам афганцам», «Сибирская заимка», «Художник Суриков», «Военный связист - Виктор Астафьев», «Ушедшие в небо. Бомбардировщик Ил-4» и другие. В стенах музея ведется активная образовательная деятельность: уроки по истории, литературе, обществознанию и различные внеклассные мероприятия.

«Воспитанники школы активно участвуют в жизни музея, помогают организовывать и проводить мероприятия. Свою деятельность музей ведет с 1995 года и за это время он стал образовательной, культурной площадкой микрорайона», - рассказала руководитель краеведческого музея Надежда Павлович.

Директор школы №148 Юлия Бушланова поблагодарила всех причастных к этой победе: «Хочу выразить благодарность партии «Единая Россия» за организацию и проведение таких мероприятий. Благодаря этой работе у нас есть возможность делиться опытом и наработками, которые мы бережно создаем и приумножаем на протяжении многих лет».

Директор краевого Центра туризма и краеведения Наталья Грушевская рассказала, что с этим музеем сотрудничество ведется около 20 лет и свою награду музей получил абсолютно заслуженно: «В этом музее работают настоящие профессионалы своего дела, неравнодушные люди. Через музей проходят все ученики школы. Здесь они занимаются проектной, исследовательской деятельностью, педагоги выявляют интересные практики, сохраняют историю малой Родины. Таких людей обязательно нужно поддерживать».

Поддержал это мнение и Евгений Петренко, он поблагодарил коллектив музея за проделанную работу и поздравил с победой.

«Для меня, как для регионального координатора партийного проекта «Историческая память» особенно приятным событием стало присуждение школе №148 второго места в конкурсной номинации. Это заслуженная и вполне ожидаемая победа. Школьный музей действительно очень сильный, молодёжь серьезно увлечена историей своего края и историей нашего государства. Старшеклассники этой школы активно участвуют в поисково-собирательной и исследовательской работе. Этот школьный музей имеет уникальную особенность – он интерактивный и большую часть его экспонатов можно потрогать, и даже померить», - отметил депутат.

Вместе с Советом музея участники обсудили, на что потратить подаренные средства. В ходе обсуждения, все участники пришли к выводу, что музей нуждается в современном оборудовании, чтобы развивать интерактивные экспозиции, проводить выставки дистанционно и обмениваться опытом с коллегами.

Напомним, в финал попали 148 презентаций музеев-победителей регионального этапа конкурса, который проходил c февраля по май. В нем участвовали музеи из 77 субъектов РФ. Для участия в региональном этапе конкурса было подано 3176 заявок от музеев, школ и центров дополнительного образования.