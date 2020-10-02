Вкусно боремся с осенней хандрой: в Яндекс.Еде в Красноярске теперь бесплатная доставка блюд

Когда за окном пасмурно или накрапывает дождик, настроение улетучивается само собой. Не хватает солнца и ярких красок, из-за чего многие жалуются на нехватку энергии, вялость, и осеннюю хандру. Чтобы чувствовать себя бодрее, специалисты по питанию советуют в осенне-зимний период менять свой рацион. А именно, добавлять в него больше мяса и полезных жиров, а также овощей и фруктов.

Если не хватает времени на приготовление сбалансированных и полезных блюд дома, их можно заказать в кафе и ресторанах. В Яндекс.Еде, кстати, весь октябрь бесплатная доставка, так что вы еще и сэкономите.

А вот варианты блюд, которые мы рекомендуем попробовать

Суп Фо Бо – традиционный вьетнамский суп на наваристом мясном бульоне, в который добавляют свежую зелень, овощи, перец, имбирь и рисовую лапшу. Он согреет в прохладную погоду, а большие порции (а они такие) точно не оставят вас голодными.

Мосхари Клефтико – блюдо кипрской кухни, рецепт которого появился в 19 веке. Это ароматная говядина, запечённая с овощами в пергаменте. В процессе запекания мясо становится очень нежным, а овощи пропитываются соком и получается невероятно вкусное блюдо.

Боул с курицей и киноа. В нем есть все самое необходимое – полезная основа в виде крупы, белок и, конечно, же овощи. Существует множество вариаций боулов, поэтому каждый сможет выбрать на свой вкус.

Оформить заказ можно через мобильное приложение Яндекс.Еда и Яндекс Go. Доставка бесконтактная, как и оплата. Курьеры, сотрудничающие с сервисами, привозят еду в масках и перчатках.

Бесплатная доставка, которую предлагает Яндекс.Еда, на руку не только красноярцам, но и рестораторам. Сейчас у них есть возможность привлечь больше новых клиентов. Чтобы подключиться к сервису, заполните эту форму. Затем будет создан личный кабинет, с помощью которого рестораторы смогут управлять меню, а также ознакомиться с информацией о спросе и продажах, которая поможет оптимизировать внутренние процессы заведения.