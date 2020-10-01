«Кашпировский был мудрее – лечил через телевизоры»: в Якутии целитель-гастролер заразил коронавирусом почти 30 клиентов

В Якутии целитель-гастролер заразил коронавирусом почти 30 клиентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Невероятно, но случилось! В Нюрбинском районе Якутии заезжий целитель с коронавирусом перезаражал почти 30 пациентов. Об этом рассказала на брифинге заместитель руководителя оперативного штаба республики Саха Ольга Балабкина.

Вот часть ее выступления:

- Вчера, 30 сентября, в соцсетях появилась информация, что есть новые случаи в Нюрбинском улусе. В настоящий момент ждем официального подтверждения Роспотребнадзора по данной ситуации. Она связана с тем, что в город Нюрба приезжал целитель, который принимал большое количество граждан. К сожалению, впоследствии он оказался больным. Все контактные лица были изолированы, у них взяты анализы.

Знал ли чудесник о своем недуге, еще уточняется. А что же в Нюрбе? С 1 октября здесь вынуждены ввести дополнительные ограничительные меры, рассказывают в администрации района:

- Положение очень сложное. Вчера поступило 26 положительных анализов ПЦР. Как отметила в своем выступлении Галина Николаева, начальник территориального органа Роспотребнадзора, анализы были взяты медиками 25-26 сентября у больных с ОРВИ, вчера преимущественно у лиц 1970-1980 годов рождения результаты оказались положительным.

По словам главного врача ЦРБ Натальи Павловой, резкий рост числа больных с коронавирусной инфекцией в Нюрбе свидетельствует о том, что инфекция циркулирует по городу. Данное обстоятельство требует незамедлительного принятия дополнительных ограничительных мер. Решено школы Нюрбы, Октябрьского и Кюндядинского наслегов, села Киров перевести на дистанционное обучение до 14 октября включительно. Детские сады Нюрбы, Антоновки, Кирова, Кюндядя переводятся на вторую модель (дежурные группы).

Работа кинотеатров, музеев, концертных организаций, Нюрбинского государственного драмтеатра, детских реабилитационных учреждений, спортивных и детских площадок, скверов и парков приостанавливается до 14 октября.

Во всех учреждениях и организациях, включая предприятия торговли, общепита, парикмахерские, салоны красоты поручено ввести обязательную термометрию при входе, не допускать посещения граждан с повышенной температурой, проведение ежедневной дезинфекции и проветривания, воскресной генеральной дезинфекции и полной обработки сухим туманом в месяц один раз. В случае выявления у работников положительного результата анализов на ковид, переходить на дистанционную форму работы, организовать прием корреспонденции бесконтактным способом с соблюдением режима дезинфекции.

- И смех, и грех, - комментируют в соцсетях. - Кашпировский был мудрее - он лечил людей через телевизоры. На 30 лет опередил время.

- Между прочим, из-за этого целителя человек умер! – парируют знакомые с ситуацией люди.

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