Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 1 октября 2020 года: за сутки заболели 116, умерли 3

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 1 октября 2020 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом на 1 октября 2020 года в Красноярске и крае выявлено 116 новых случаев заражения COVID-19. Всего количество заболевших 20 117.

За минувшие сутки врачи вылечили 80 человек, всего за период пандемии 15 396. Не удалось спасти 554 пациента (+3 в сутки).

Данные по территориям.

- За прошедшие сутки Красноярский край опустился на три позиции в общем списке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19, и теперь занимает 18-ю строчку, - передает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. - Сегодня в регионе выявлено на 2 новых случая коронавируса больше, чем днем раньше - 116 человек инфицированы. 80 пациентов (на 1 меньше, чем вчера) выписаны из медучреждений края. 3 человека скончались.