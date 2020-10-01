15 светлых лет

Фото: из архива Красноярскэнергосбыта

К юбилею мы подготовили 15 необычных фактов, которые помогут вам взглянуть на знакомое всем предприятие по-новому.

Фото: из архива Красноярскэнергосбыта

Так случилось, что Красноярскэнергосбыт находится в здании на Дубровинского, 43, в котором в 1912 году находилась первая городская водопроводно-электрическая станция. Понимание, что городу крайне необходима электростанция, начались после страшного пожара 1881 года, когда в ночь с 17 на 18 апреля город был практически полностью уничтожен. Сразу же после этого запретили освещать улицы и дворы лучинами. Разговоры о необходимости электростанции вели 30 лет, а построили ее всего за полгода.

На месте будущей электростанции находилось три частных жилых дома, за которые финансовая комиссия Городской Думы уже определила компенсации. И через три дня (!!!) здесь начались земляные работы – строили стремительно!

Первая электростанция перевернула жизнь Красноярска! Однако доступной для всех электроэнергии стала нескоро, особенно в районах края.

В первый же год после открытия станции появилась необходимость в расчетах с абонентами и в сборе недоимок. При электростанции был открыт расчетно-кассовый центр – дореволюционный прообраз энергосбыта.

Фото: из архива Красноярскэнергосбыта

История строительства первой электростанции Красноярска – яркая иллюстрация роли личности в истории.

22 января 1910 года на должность городского головы вступил Павел Смирнов и через полтора месяца сделал доклад «Об устройстве в Красноярске водопровода и электрического освещения».

Меньше, чем за год Смирнов нашел сумму, равную двум годовым бюджетам Красноярска! Пришлось даже к Императору Всея Руси обращаться за разрешением выпустить облигационный заём.

Фото: из архива Красноярскэнергосбыта

Знаете ли вы, что абсолютно все услуги Красноярскэнергосбыта можно получить дистанционно, не выходя из дома? Это очень хорошо показала и доказала пандемия коронавируса, когда абонентские участки пришлось закрыть. Самый универсальный способ общения компании и клиента - личный кабинет на сайте, где можно решить все вопросы и отправить любые документы. Пользователи планшетов, смартфонов и коммуникаторов предпочитают бесплатное мобильное приложение.

Клиенты могут получать информацию и консультации через интернет-приемную, контактный центр, чат-бота на сайте и даже через группы ПАО «Красноярскэнергосбыт» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook и Инстаграм.

А ведь, казалось бы, совсем недавно все жители региона вручную заполняли квитанции и каждый месяц ходили платить за электроэнергию.

Фото: из архива Красноярскэнергосбыта

Историческое рождение Красноярскэнергосбыта случилось военным летом 1943 года.

С началом Великой Отечественной войны на долю красноярских энергетиков выпали серьезные испытания. В 1941-м с запада страны в краевой центр начали эвакуировать заводы. С увеличением количества крупных потребителей, расширением районов энергоснабжения возникла необходимость централизованного управления энергосистемой. Поэтому в июле 43-го было образовано Красноярское районное энергетическое управление «Красноярскэнерго».

Росла нагрузка на энергосистему – ресурса не хватало ни заводам, ни людям, в расчетно-кассовый стол ежедневно поступали жалобы на нехватку электроэнергии. Ситуация требовала создания государственного органа для реализации электрической и тепловой энергии, а также контроля за ее экономией.

Поэтому уже в октябре 1943 года было создано такое предприятие - Энергосбыт «Красноярскэнерго», и работали в нем всего 43 человека.

Красноярскэнергосбыт зародился в 1912 году, с открытием первой городской электростанции, сформировался в 1943 году – с образованием выделенного подразделения Энергосбыт «Красноярскэнерго». Почему же предприятие с огромной историей в этом году отмечает всего лишь 15-летний юбилей? Потому что в 2005 году появилась новая точка отсчета: Красноярская энергосистема, как и вся энергетика России, была реформирована. Юридически энергосистема разделилась на частные предприятия. Новая страница истории компании началась 1 октября 2005 года, когда появилось акционерное общество «Краноярскэнергосбыт». Важной вехой в истории предприятия стал 2008 год: Красноярскэнергосбыт влился в один из крупнейших энергохолдингов страны - «РусГидро».

Фото: из архива Красноярскэнергосбыта

А вы знаете, что Красноярскэнергосбыт известен в крае еще и своей благотворительной и спонсорской деятельностью? Это миллионы рублей, которые ежегодно получают музеи и больницы, школы и библиотеки.

Это и волонтерские проекты, в которых активно участвуют сотрудники компании - донорский марафон «Энергия жизни», уроки пользования интернет-сервисами энергосбытовой компании для пожилых людей.

Ежегодно в рамках акции «Помоги собраться в школу» энергетики на свои личные средства приобретают подарочные сертификаты, канцелярские принадлежности, школьную форму для детей из малоимущих и многодетных семей. Только за последние пять лет энергетики собрали более миллиона рублей и помогли пойти в школу сотням подопечных ребят.

Фото: из архива Красноярскэнергосбыта

Особым направлением благотворительной деятельности в 2020 году стало восстановление и реконструкция памятников героям Великой Отечественной войны в селах Красноярского края.

Фото: из архива Красноярскэнергосбыта

Красноярскэнергосбыт не производственная компания и не наносит вреда природе, однако о природе заботится, причем по собственной инициативе. Ежегодно в рамках экологической благотворительной акции «оБЕРЕГАй» очищается более 30 туристических стоянок на берегах Маны и вывозится до 450 мешков мусора. Такие объемы – дело взрослых. А детский этап «оБЕРЕГАя», помимо уборки прибрежных территорий, - это еще и экологические квесты, викторины и конкурсы.

Фото: из архива Красноярскэнергосбыта

В 2019 году Красноярскэнергосбыт вернул первозданный вид уникальному памятнику природы – скале Царские ворота в Бирюсинском заливе Красноярского моря, полностью очистив его от надписей вандалов.

Фото: из архива Красноярскэнергосбыта

Красноярскэнергосбыт - лучшая энергосбытовая компания России! Такое звание получено впервые, хотя призовые места в различных номинациях конкурса были каждый год, но Гран-при - это новый уровень качества, оцененный коллегами-профессионалами, вошедшими в состав жюри.

За звание «Лучшая энергосбытовая компания России – 2019» боролись 48 компаний из 60 регионов Российской Федерации. Красноярскэнергосбыт набрал наибольший суммарный балл по итогам пяти конкурсных номинаций, в трех из которых занял первое место – «За высокие стандарты обслуживания клиентов», «Социально ответственная энергосбытовая компания» и «Наиболее информационно открытая энергосбытовая компания».

Фото: из архива Красноярскэнергосбыта

Всех абонентов большого Красноярского края консультируют из одной точки, города Канска. Именно здесь три года назад открыли Единый call-центр компании. Интернет-технологии и высокое качество программного обеспечения, разработанного специалистами ПАО «Красноярскэнергосбыт», позволяют подключить сотрудника к единой системе обслуживания клиентов вне зависимости от его географического местонахождения.

Ежедневно на линию выводится до 30 операторов. С 20 по 25 число (пиковый период передачи показаний) на линию выводится до 100 операторов - за счет сотрудников других подразделений.

В 2019 году call-центр Красноярскэнергосбыта трансформировали в Единый контактный центр, который обеспечивает обработку не только телефонных звонков потребителей, но и информацию со всех интернет-сервисов.

Наибольшее количество обращений связано с передачей показаний. В пиковые даты, с 20 по 25 число каждого месяца, операторы принимают до 30 тыс. звонков в день.

В 2019 году в Контактный центр ПАО «Красноярскэнергосбыт» поступило более 2,1 млн звонков.

Фото: из архива Красноярскэнергосбыта

Не каждая компания благодарит своих самых добросовестных и благонадежных потребителей, а Красноярскэнергосбыт это делает уже много лет, с 2004 года. Конкурс называется «Надежный партнер», и за 16 лет его победителями стали сотни предприятий и организаций. С 2013 года акция объединила поставщиков энергии со всей России и стала федеральной. Все эти годы победителей торжественно награждают – это красивая традиция!

И только в этом юбилейном году из-за коронавируса конкурс «Надежный партнер» прошел дистанционно, а награды победителям отправили по почте. Но конкурс все же не отменили, ведь главное в отношениях людей и предприятий – надежность!

Одна из крупнейших энергосбытовых компаний страны обслуживает более 32 000 юридических лиц, более миллиона физических лиц – жителей Красноярского края - от Кодинска на севере и до Ермаковского района на юге региона.

Красноярскэнергосбыт – связующее звено между всеми участниками регионального энергорынка – генерирующими, сетевыми организациями и потребителями электроэнергии. С одной стороны, его задача - это стабильное финансирование энергосистемы края. С другой – обеспечение качественного обслуживания потребителей электрической энергии.

Красноярскэнергосбыт является крупным работодателем на территории Красноярского края. Коллектив компании насчитывает более 1300 человек, в состав организации входит 8 межрайонных отделений и более 50 современных офисов для приема клиентов.

В 1912 году первыми абонентами, получившими электроэнергию от первой в Красноярске электростанции, стали 150 человек. Общая длина электролиний вместе с домовыми подводками составляла 50 км, и первые абоненты жили в самом центре города, в границах современных улиц Ленина, Маркса, Стрелки и переулка Декабристов. И, кстати, самую первую энергосбытовую организацию открыли при электростанции, это был расчетно-кассовый центр, в котором работали всего два сотрудника.

Знаете ли вы, что именно в красноярском Энергосбыте в 50-е годы были освоены самые первые ЭВМ, о которых в соседних регионах еще даже и не мечтали? Пробную программу учета энергоресурсов разработал энтузиаст из Алма-Аты, который честно предупредил директора Энергосбыта, что программа пока нерабочая – так, для души. А уже через месяц красноярцы ее доработали и запустили в эксплуатацию. В компанию началось паломничество сбытовиков со всех концов страны – за знаниями, за опытом. В это время Энергосбытом руководила Ирина Иванова, легендарная женщина, «золотая леди энергетики». На посту директора она проработала 36 лет, годы ее руководства совпали с бурным развитием Красноярского края.

Фото: из архива Красноярскэнергосбыта

Один из важнейших проектов последних лет – создание Единых расчетно-информационных центров. Они позволяют ввести единую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги. Это универсальные платежные документы на оплату электроэнергии, тепла, горячей и холодной воды, услуг управляющих организаций и услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оплату соцнайма и даже детских садов.

На сегодняшний день проект «Единый расчетно-информационный центр» охватывает все муниципальные образования Красноярского края, в которых присутствует ПАО «Красноярскэнергосбыт». К проекту присоединилась 81 организация-партнер. Ежемесячно «единые квитанции» получает более 130 тысяч клиентов энергосбытовой компании.

Фото: из архива Красноярскэнергосбыта

Красноярскэнергосбыт является активным участником Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «Вместе ярче». Главная цель фестиваля — популяризация среди красноярцев культуры бережного отношения к природе и энергоресурсам. Мероприятия проходят под эгидой министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. Красноярскэнергосбыт запускает работу интерактивных площадок и познавательные мастер-классы для жителей и гостей краевого центра.

Также в поддержку фестиваля «Вместе ярче» сотрудники Красноярскэнергосбыта проводят уроки энергосбережения в школах во всех районах присутствия энергосбытовой компании. Подростки изучают виды энергии и электростанций, ставят эксперименты с альтернативными «зелеными» источниками энергии, изучают основы бережного отношения к ресурсам и проходят посвящение в юные энергетики.