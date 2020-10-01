Режим ограничений из-за коронавируса в Красноярске 2020: масочный режим продлен, но закрывать ничего не планируют

В Красноярском крае масочный режим продлен, но закрывать ничего не планируют. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске и крае продлили действующие ограничения по коронавирусу. Однако новые меры вводить пока не стали, сообщил официальный телеграм-канал регионального правительства «Серый дом».

Ситуацию с распространением COVID-19 в крае называют стабильной. Напомним, накануне, 30 сентября, число зараженных коронавирусной инфекцией преодолело порог в 20 тысяч человек. Темп прироста заболевших сейчас - 0,6% в сутки. Край находится на третьем этапе ослабления ограничений по ковиду. И – на основании рекомендаций Роспотребнадзора – его действие продлено.

Напомним, в конце августа наш регион одним из первых в Сибири возобновил работу торговых центров, ресторанов, театров и концертных залов. Но жителей призывают не расслабляться: по-прежнему обязательно носить защитные маски ( лучше и перчатки), а также выдерживать социальную дистанцию в общественных местах.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Запрет на работу ночных клубов и дискотек, проведение отдельных массовых мероприятий сохраняется по-прежнему. Количество инфицированных ковидом растет с каждым днем, поэтому нужно быть максимально осторожными.