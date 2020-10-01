Коронавирус в Красноярске, последние новости на 1 октября 2020: край преодолел порог в 20 тысяч зараженных

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 1 октября 2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние новости о распространении коронавируса в Красноярске на 1 октября 2020 года: край преодолел порог в 20 тысяч инфицированных COVID-19.

За минувшие сутки диагноз коронавирус подтвердили еще у 114 человек, всего заболевших 20 001. Таким образом, тем прироста составил 0,6%. Врачи вылечили 15 316 пациентов (+81 в сутки), умер 551 (+1 в сутки).

- По итогам суток Красноярский край опустился на одну позицию в общем списке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19, и теперь занимает 15-ю строчку, - сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. - В августе в Сибири ситуация с развитием эпидемии по большей части стабилизировалась. Красноярский край, Иркутская и Новосибирская области, хотя и снизили долю в общей картине по СФО, но продолжали определять общие эпидемические тенденции. За месяц доля Красноярского края по заболевшим в СФО снизилась с 19 до 18%. Однако край удерживает антилидерство по этому показателю. Кроме того, регион лидирует также по числу заболевших - к концу месяца здесь преодолен порог в 20 тысяч инфицированных, месячный прирост составил 3131 случая (2-е место). Край остается на третьем этапе снятия ограничений.