В Красноярске выпал первый снег – на «Столбах». Фото: Cветлана Юшкова

Минувшей ночью в Красноярск были замечены первые заморозки. С утра иней лежал на листьях травы и кустарниках. Но как только поднялось солнце, от него не осталось и следа. И в городе по-прежнему осеннее настроение, потому что часть деревьев еще почти зеленые, а на клумбах цветут вовсю цветы.

Снег, солнце, чистое небо - только картины пиши. Фото: Cветлана Юшкова

Но что происходило на «Столбах»... Повезло тем, кто решился на утреннюю прогулку сюда. Ранние туристы смогли увидеть первый снег. Он лежал на крышах домиков на кордоне, на дорожках и лавочках, на ветвях деревьев. А сверху такое чистое голубое небо – только картины писать. Нельзя остаться равнодушными. Рука сама потянется к телефону, чтобы сделать побольше снимков на память.

Не напоминает вам сказочный городок? Фото: Cветлана Юшкова

В этом году погода получилась какая-то аномальная: в феврале теплый ливень едва не утопил город. В апреле уже распустились деревья, хотя обычно это происходит в первых числах мая. Однако первый снег в последний день сентября – это нормально. И, кстати, есть такая примета: окончательно снег ляжет как раз через месяц после первого. Проверим, сработает ли это сейчас.