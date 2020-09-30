Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 30 сентября 2020: количество заболевших перевалило за 20 тысяч

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 30 сентября 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

Оперативный штаб опубликовал данные по коронавирусу в Красноярске и крае на 14 часов 30 сентября. Всего к этому моменту зафиксировано уже 20 001 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки – 114 случаев заболевания. На долю краевого центра приходится 22 случая (днем ранее было 31). И по-прежнему всплеск заболевания в Ачинске – там 15 случаев. В Эвенкии зафиксировано 11 новых зараженных.

По итогам суток Красноярский край опустился на одну позицию в общем списке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19, и теперь занимает 15 строчку. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 695,9. Темп прироста за сутки – 0,6 %.

Выздоровели и выписались с начала пандемии уже 15 316 человек, за сутки плюс 81. Погибших – 551 человек, за сутки плюс 1. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 2 511 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 216. Снято с медицинского наблюдения 39 571, в том числе за последние сутки – 217.

Проведено тестов на коронавирус всего 968 827, из них за последние сутки 7 873.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.