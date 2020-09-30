Стало известно, где продается самая дорогая квартира в Сибири – в Красноярске

Стало известно, где продается самая дорогая квартира в Сибири. Фото: сайт ЦИАН

Эксперты одного из ведущих риэлторских компании страны, «Циана», вновь составили рейтинг самой дорогой жилой недвижимости на вторичном рынке в Сибирском федеральном округе. За первые строчки в рейтинге традиционно борются Красноярск и Новосибирск. И вот какой расклад получился на конец сентября.

Красноярск лидирует, самая дорогая квартира площадью в 500 квадратных метров стоит 84 миллиона рублей. И находится она угадайте где? Нет, не на набережной, не в Удачном. А на проспекте Мира. Это двухэтажный исторический особняк 1849 года постройки, известный, как Дом купца Полуянова. Внутри много комнат, 8 санузлов, лоджия. Может использоваться и как квартира, и как офис. Год назад стоил на 9,5 миллионов меньше, но собственник, видимо, боится продешевить.

Новосибирск уступает Красноярску по уровню верхней ценовой планки на вторичную недвижимость, но зато опережает его по количеству продаваемых объектов с прайсом 50+ миллионов рублей. Таких квартир там 8. Самый дорогой из них (второе место в сибирском рейтинге) 5-комнатный пентхаус площадью 350 квадратов на 14-м этаже 16-этажного дома – продается за 80 миллионов. С видом на знаменитый новосибирский Академгородк.

На третьем месте Иркутск с трехуровневой квартирой, окна которой выходят на Ангару. 377 квадратов за 67 миллионов рублей. Внутри 4 спальни, бассейн, сауна и турецкая баня, тренажерный зал. И собственная электроподстанция на всякий случай.

Чемпион Омска на четвертом месте – двухуровневая квартира на набережной Иртыша, 275 квадратов за 48 миллионов рублей. На пятой позиции Томск: трехкомнатная квартира площадью 176,7 квадратов за 30 миллионов, упакованная брендовой итальянской мебелью, изготовленной на заказ, с мраморными панелями на кухне.

Кемеровчане, точнее жители Новокузнецка, довольно скромны – 200 квадратов за 23 миллиона. Зато отделка по авторскому проекту. И местонахождение – в ТЦ «Континент». На седьмом месте Барнаул, там 245 квадратов в кирпичном доме, окна на три стороны, и все это – за 21 миллион рублей.

Наконец, на 8-м месте соседи – Хакасия. Нынешние владельцы перед отъездом готовы оставить покупателю часть из комплектов мебели и бытовой техники. И просят за 190 квадратных метра всего 14 миллионов рублей. В столице Тувы Кызыле довольно скромные запросы на недвижимость. Трехкомнатная квартира на 80 квадратов в доме 1972 года постройки стоит в8 миллионов рублей. И замыкает десятку сибирских рекордсменов Республика Алтай. В Горно-Алтайске элитной считается квартира на 100 квадратных метров, ее цена 6,7 миллионов рублей. Достоинства – 3-метровые потолки, дизайнерское оформление и хорошие виды из окна.